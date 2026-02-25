Digitale, Unione Consumatori chiede lo stop al compenso per copia privata

“Il compenso per la copia privata è oramai una gabella medioevale. Avevamo depositato al ministero della Cultura le nostre osservazioni sullo schema del decreto, chiedendo non solo di non aumentare i compensi, ma di abrogarli del tutto, dato non siamo più negli anni ’80 quando si comperava un Lp (pagando comunque i diritti) e poi si faceva una copia su musicassetta per poi poterlo ascoltare in auto. Il ministro dovrebbe aggiornarsi ai tempi nostri: siamo nell’era dello streaming”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “E’ venuto meno il presupposto di questo balzello – prosegue – che quindi diventa l’ennesimo privilegio di casta a danno dei consumatori sui quali sarà riversata questa ennesima tassa messa a danno di tutti e a vantaggio di pochi privati”.