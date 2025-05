Digitale, valorizzazione dei beni culturali: bando AgiD da 10 milioni di euro

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il bando di gara per l’appalto pre-commerciale “Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale”, del valore complessivo di 10 milioni di euro. L’iniziativa è finanziata dal Programma Operativo Complementare (POC) “Ricerca e Innovazione 2014-2020” del Ministero dell’Università e della Ricerca ed è promossa nell’ambito del programma di valorizzazione degli appalti innovativi “Smarter Italy”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

L’oggetto della gara è l’esecuzione di un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato all’ideazione e realizzazione pre-commerciale di soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche, attraverso la valorizzazione di destinazioni turistico-culturali. L’appalto pre-commerciale (PCP – Pre-Commercial Procurement) è multi-fase e multi-aggiudicatario. AgID svolge il ruolo di centrale di committenza pre-commerciale. Nella Fase I sono a disposizione circa 3 milioni di euro per un massimo di otto soggetti aggiudicatari che realizzeranno attività di ricerca e sviluppo.