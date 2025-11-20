Digitale, Visconti (Ficei): Contro blackout e hacker potenziare il cloud nazionale

L’incidente che due giorni fa ha messo in ginocchio una parte consistente della rete non è, secondo Antonio Visconti, un semplice passaggio a vuoto tecnologico. È il segnale di un sistema globale costruito su pochi snodi critici, concentrati in mani private e spesso esterni al controllo degli Stati. Un equilibrio instabile che basta poco a far saltare: un bug, una configurazione sbagliata, un imprevisto.

A crollare è stato Cloudflare, colosso che filtra e smista una quota enorme del traffico mondiale. “Quando cade un attore simile, cade mezzo internet”, osserva Visconti, presidente della Ficei (Federazione italiana dei consorzi industriali) e dell’Asi Salerno. Il blackout ha bloccato piattaforme da miliardi di utenti, rallentato aziende strategiche e interrotto servizi essenziali. Uno shock che, per quanto rapido, ha mostrato la fragilità strutturale dell’intero sistema.

Per Visconti il problema è semplice da diagnosticare, meno da risolvere: l’Europa continua a delegare la propria sicurezza digitale a pochi provider stranieri, sperando che tutto fili liscio. “Nessun sistema è invulnerabile – afferma – e nessuna nazione può dipendere integralmente da infrastrutture che non controlla”. Il blocco simultaneo di servizi come X, Spotify e perfino ChatGPT sarebbe la prova evidente del rischio sistemico: un intoppo tecnico dall’altra parte del mondo rallenta l’economia, l’informazione, la sicurezza e le istituzioni italiane.

La domanda, dice Visconti, è inevitabile: l’Italia sarebbe in grado di reggere un blackout analogo su servizi che gestiscono pagamenti, sanità digitale, giustizia o scuola? La risposta, oggi, è negativa. Servono infrastrutture autonome, ridondanti, basate su protocolli nazionali. Non per chiudersi su sé stessi, ma per evitare di rimanere ostaggi di errori altrui.

Secondo il presidente della Ficei, investire in cloud sovrani, data center nazionali, sistemi di mitigazione distribuiti e filiere tecnologiche strategiche non è più materia da convegni: è sicurezza pubblica. Ogni euro speso in resilienza digitale, sostiene, evita danni milionari quando la rete trema. E il blackout di questi giorni dovrebbe essere l’occasione per avviare un piano concreto – finalmente italiano – sulla tenuta delle infrastrutture tecnologiche. Prima che il prossimo incidente colga tutti di nuovo impreparati.