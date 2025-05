Digitalizzazione del patrimonio culturale: 4,5 mln per progetti di ricerca di laureati under 36

Con un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro, la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali sostiene i progetti di ricerca di laureati under 36 nei cantieri di digitalizzazione del patrimonio culturale del PNRR Cultura 4.0, finanziando le borse di ricerca che i Dipartimenti universitari assegneranno. L’Avviso è rivolto ad Atenei e Dipartimenti universitari, statali e non statali, che vogliono contribuire attivamente alla transizione digitale del settore culturale attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca applicata a istituti e luoghi della cultura. Ogni borsa di ricerca attivata avrà un valore massimo di 15.750 euro per progetti della durata di 6-9 mesi. Alle Università sarà riconosciuto un contributo fino a 6.912 euro per ciascun progetto di ricerca avviato, a copertura delle attività di selezione, supervisione e monitoraggio. I progetti di ricerca dovranno svolgersi presso gli istituti e i luoghi della cultura interessati dai servizi di digitalizzazione presidiati dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library.

sono oltre 200 quelli che hanno manifestato interesse ad ospitare uno o più progetti. La ricerca dovrà riguardare il miglioramento dei processi di digitalizzazione del patrimonio e/o l'uso, il riuso e la valorizzazione del patrimonio culturale digitalizzato. L'Avviso è "a sportello": i Dipartimenti universitari potranno presentare la propria manifestazione di interesse dal 28 maggio 2025 attraverso una piattaforma online dedicata. Il sostegno alla ricerca applicata nei cantieri di Digitalizzazione del patrimonio culturale contribuisce a rafforzare il legame tra mondo accademico e istituzioni culturali con un innesto di nuovi saperi, idee e visioni per la trasformazione digitale del patrimonio culturale. L'iniziativa si inserisce tra le azioni di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU, a valere sul sub-investimento 1.1.6 del PNRR Cultura 4.0. Su tutto il territorio nazionale,