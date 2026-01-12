Digitalizzazione del trasporto pubblico: l’Amc di Catanzaro lancia l’App Mogo

La trasformazione del trasporto pubblico locale passa sempre più dalla digitalizzazione dei servizi e dall’infomobilità in tempo reale. App e strumenti digitali diventano leve strategiche per qualità percepita e competitività.

Al Nord i modelli sono consolidati. ATM Milano offre un ecosistema integrato per pianificazione viaggi, bigliettazione e informazioni in tempo reale. Arriva Italia si distingue per il customer care digitale con chatbot basato su intelligenza artificiale, tra i primi esempi di AI nel TPL italiano

In questo scenario, si colloca AMC Catanzaro con MOGO, l’app che sta cambiando la mobilità urbana nel capoluogo calabrese. Disponibile su App Store e Google Play, MOGO offre trip planner intelligente per ottimizzare mezzi e orari, il monitoraggio in tempo reale dei bus con aggiornamenti su anticipi e ritardi, la ricerca smart delle fermate per linee e percorsi e biglietti digitali con validazione contactless.

MOGO, unica APP in tutta la Regione Calabria che fornisce tali servizi, rappresenta un cambio di paradigma nel rapporto tra azienda e cittadini, migliorando efficienza, accessibilità e sostenibilità del servizio.

È in corso di finalizzazione il secondo step implementativo dei servizi che AMC eroga e mette a disposizione degli utenti.

Su questa base tecnologica AMC sta valutando l’integrazione di un chatbot basato su intelligenza artificiale in MOGO, per fornire risposte immediate su linee, orari e titoli di viaggio, alleggerire il carico su call center e sala operativa ed avviare un modello di TPL conversazionale.

L’esperienza dei grandi operatori dimostra che l’AI nel customer care è ormai una leva strategica consolidata. AMC Catanzaro può candidarsi come laboratorio di innovazione, coniugando scala locale e visione avanzata.