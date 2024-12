Digitalizzazione delle Pmi, intesa Regione Campania-Amazon

Regione Campania e Amazon annunciano oggi l’avvio di un Protocollo d’Intesa volto a supportare le piccole e medie imprese del territorio attraverso attività di promozione e formazione digitale. L’accordo sosterrà la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane, la promozione dei prodotti Made in Italy attraverso la sezione regionale dedicata alle eccellenze del territorio sul negozio online di Amazon e l’organizzazione di attività formative rivolte a imprenditrici e imprenditori locali. Lo riferisce una nota di Amazon. In questo contesto si inserisce “GenAI for Business”, il corso di formazione online gratuito offerto da Develhope e Amazon, SACE e Regione Campania, rivolto a piccole e medie imprese campane che verrà presentato il 16 dicembre 2024. Le imprenditrici e gli imprenditori che parteciperanno avranno la possibilità di apprendere i concetti base dell’intelligenza artificiale generativa (GenAi) e le diverse applicazioni e strategie per innovare il proprio approccio al marketing e crescere anche con l’export. Le aziende campane interessate possono iscriversi attraverso il link dedicato. “Il Protocollo d’Intesa con Amazon e il lancio del programma GenAI for Business rappresentano una scelta strategica per il futuro economico della Campania. La digitalizzazione e l’internazionalizzazione sono i pilastri su cui costruire la competitività delle nostre imprese, in un contesto globale sempre più guidato dall’innovazione tecnologica. Con questa iniziativa, la Campania si pone all’avanguardia nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa come strumento di crescita per il tessuto produttivo locale. Non si tratta solo di fornire nuove competenze, ma di ridisegnare il modello di sviluppo economico. Le piccole e medie imprese, motore della nostra economia, saranno dotate degli strumenti necessari per accedere a mercati internazionali, valorizzando le eccellenze del territorio e rafforzando la loro presenza nelle catene globali del valore. Questa visione si inserisce in una strategia regionale più ampia, orientata alla modernizzazione delle infrastrutture economiche, al rafforzamento del capitale umano e alla creazione di un ecosistema favorevole all’innovazione” – ha dichiarato Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania. “L’intesa che annunciamo oggi è un altro passo significativo nel percorso di sinergica collaborazione tra Amazon, le istituzioni e gli enti locali. Attraverso questo accordo, supporteremo imprenditrici e imprenditori del territorio nell’ambito della formazione e dello sviluppo del loro business attraverso il digitale, anche al di fuori dei confini nazionali. Siamo soddisfatti che questa intesa abbia già un primo e concreto atterraggio in un corso dedicato all’Intelligenza Artificiale Generativa, una tecnologia che sta ridefinendo il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e che sta semplificando diversi aspetti del business: secondo una nostra recente ricerca, il 40% delle PMI europee che vendono attraverso Amazon ritiene che l’Intelligenza Artificiale sia lo strumento più utile alla crescita e al successo aziendale. Ecco perché continuiamo a impegnarci per innovare e sviluppare strumenti e servizi a supporto delle aziende che hanno bisogno di stare al passo in uno scenario competitivo globale” – dichiara Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it. “Siamo entusiasti di collaborare con Amazon, Sace e Regione Campania per supportare le piccole e medie imprese campane in un percorso di digitalizzazione e insegnare loro come integrare l’Intelligenza Artificiale nella propria strategia di business. Infatti, se un’azienda desidera rimanere competitiva sul mercato è fondamentale investire nella formazione continua e nell’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti, soprattutto nell’ambito tecnologico, dove i cambiamenti e le novità sono repentini” – dichiara Massimiliano Costa, Founder e Ceo di Develhope. “Siamo orgogliosi di prendere parte alla collaborazione sinergica e strategica con Amazon, Develhope e Regione Campania, con i quali condividiamo la visione di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese campane, attraverso strumenti e soluzioni concrete per intraprendere insieme un viaggio all’insegna della formazione e dell’innovazione, che consenta loro di integrare l’Intelligenza Artificiale nel proprio modello di business. La chiave per strutturare strategie di successo ed essere competitivi sui mercati globali risiede nella cosiddetta twin transition, che vede la digitalizzazione e la sostenibilità come pilastri e motori dell’evoluzione delle imprese. In un contesto che avanza sempre più velocemente, quindi, è fondamentale rendere le imprese consapevoli e preparate a cogliere e vincere le sfide del futuro.” – dichiara Mariangela Siciliano, Head of Education & Connects Solutions di Sace.