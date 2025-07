Digitalizzazione e AI riducono del 37% i consumi energetici negli edifici di nuova generazione. Studio di Fervo

La rivoluzione digitale applicata al Real Estate non è più una promessa, ma una realtà tangibile. Intelligenza artificiale, sensori IoT, digital twin, realtà aumentata e sistemi avanzati di monitoraggio energetico stanno trasformando radicalmente la gestione degli immobili, tagliando i consumi e favorendo una transizione sostenibile. Queste tecnologie permettono una riduzione dei consumi energetici fino al 37% anche negli edifici di nuova costruzione. È quanto emerge da un’analisi di Fervo, gruppo italiano attivo nella rigenerazione e manutenzione intelligente e sostenibile di infrastrutture e parchi immobiliari.

Efficienza energetica e riduzione dei costi

Nel dettaglio dell’indagine, condotta a partire da casi reali gestiti con Feams® – la piattaforma digitale proprietaria di Fervo – emergono risultati concreti. In un parco immobiliare, composto da 1.400 edifici di un primario gruppo bancario, il modulo di energy monitoring FEAMS-EMS ha consentito un controllo continuo dei consumi, con un calo del 15,4% e un risparmio annuo superiore a 1,5 milioni di euro. In un altro caso, all’interno di un prestigioso edificio direzionale nel cuore di Milano, l’adozione di strumenti digitali di manutenzione predittiva ha permesso di ridurre del 30% gli interventi tecnici, eliminando quasi del tutto i disservizi, senza aumenti di costo. Una direzione confermata anche dal recente Commercial Real Estate Outlook 2025 di Deloitte, secondo cui l’81% degli operatori del settore investirà in sistemi avanzati di gestione dati, mentre il 41% punterà su soluzioni digital twin.

Intelligenza artificiale e sostenibilità

Lo studio mette in luce come l’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali sia oggi un fattore determinante per accelerare i percorsi verso la sostenibilità. Nel progetto Open 336, edificio direzionale a zero emissioni nel quartiere Bicocca di Milano, Fervo ha implementato un modello replicabile, supportato da intelligenza artificiale e composto da diverse tecnologie abilitanti per l’abbattimento dell’impronta carbonica: da un lato la gestione smart dei consumi energetici, che ha portato ad una diminuzione del 37% – un risultato particolarmente significativo trattandosi di un edificio di nuova costruzione -, dall’altro il sistema Eco2Air®, con tecnologia DAC di cattura diretta della CO₂ dall’atmosfera, che agisce in modo sinergico per raggiungere la neutralità carbonica. Uno studio condotto nel 2025 dall’Università di Zielona Góra e dal Politecnico di Bialystok ribadisce l’impatto positivo che l’IA ha nella gestione infrastrutturale: mediamente -30% dei costi operativi, +95% di precisione predittiva sui consumi e un taglio delle emissioni di CO₂ tra il 25% e il 40%.

“Le tecnologie digitali – afferma Rocco Ruggiero, coo di Fervo – permettono di anticipare i problemi prima che si manifestino, migliorando l’efficienza operativa e la qualità della vita negli ambienti”. Aggiunge il ceo Alessandro Belloni: “Innovare significa integrare tecnologia, sostenibilità e crescita di valore. La digitalizzazione del Real Estate è la strada obbligata verso una decarbonizzazione reale e controllata”. Infine, il CIO Stefano Tascone sottolinea: “L’automazione e la gestione predittiva stanno cambiando il volto della gestione tecnica: più dati, più controllo, meno sprechi e un contributo misurabile alla riduzione dell’impronta carbonica”.

Il Gruppo Fervo, fondato nel 2009, offre servizi integrati per la gestione tecnica ed efficiente di infrastrutture e parchi immobiliari, puntando su sostenibilità, innovazione tecnologica e strumenti digitali attraverso interventi mirati alla riduzione dell’impronta carbonica come: realizzazione e manutenzione impianti, efficientamento energetico, general contracting e valorizzazione del verde. Ha sede a Nova Milanese, con sedi operative a Roma, Bologna, Genova, Firenze, Verona e in Arabia Saudita. Conta oltre 350 dipendenti e ha registrato nel 2024 un fatturato di 65 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2023.