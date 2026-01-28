Digitalizzazione e credito: come le visure online favoriscono l’accesso ai finanziamenti

La trasformazione digitale sta rivoluzionando il sistema finanziario e l’accesso al credito in Italia. Sempre più imprese e privati richiedono prestiti attraverso percorsi completamente digitali, e gli intermediari rispondono con piattaforme online, procedure semplificate e documenti digitali che velocizzano l’iter. In questo scenario, le visure online – documenti informativi che fotografano la situazione giuridica ed economica di un’impresa o un immobile – assumono un ruolo centrale. Grazie a portali sempre più efficienti e alla normativa che valorizza la trasparenza, le visure digitali permettono agli operatori del credito di valutare in tempo reale l’affidabilità dei richiedenti, aprendo le porte a nuovi finanziamenti e favorendo la competitività del tessuto imprenditoriale.

L’impatto della digitalizzazione sul credito

La digitalizzazione ha messo in discussione i tradizionali processi di erogazione del credito, che fino a qualche anno fa erano basati su incontri fisici, modulistica cartacea e tempi di istruttoria lunghi. Oggi, piattaforme di mobile banking, firma digitale e identità digitale (SPID, CNS e CIE) consentono ai richiedenti di accedere ai servizi finanziari comodamente da casa o dall’ufficio. Non è raro che il cliente completi la richiesta di finanziamento direttamente dal proprio smartphone, allegando i documenti necessari in formato digitale e ricevendo una valutazione quasi istantanea.

L’innovazione tecnologica coinvolge anche gli istituti bancari e le associazioni di categoria. Un esempio significativo è l’accordo tra Confcommercio e Intesa Sanpaolo, annunciato a febbraio 2025, che mette a disposizione 5 miliardi di euro in nuovi finanziamenti per le imprese associate e introduce soluzioni digitali per facilitare l’accesso al credito, come l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti POS e la possibilità di presentare la richiesta direttamente online. L’accordo evidenzia come le grandi organizzazioni stiano investendo nella digitalizzazione dei processi e in strumenti per favorire l’imprenditoria femminile, l’innovazione tecnologica e i temi ESG.

La pandemia ha accelerato ulteriormente queste tendenze: molte filiali hanno ridotto l’apertura al pubblico, mentre l’uso di app bancarie e portali digitali è cresciuto esponenzialmente. Secondo rapporti recenti, oltre l’80% degli utenti utilizza l’app di banca più del sito web. Inoltre, sono nati servizi di credito completamente digitale, in cui la richiesta, la valutazione e la firma del contratto avvengono online senza mai recarsi in filiale. Questa evoluzione favorisce il cliente, che risparmia tempo e costi, e l’istituto bancario, che ottimizza i processi e può prendere decisioni più rapide.

La digitalizzazione non riguarda soltanto le banche, ma anche le società fintech, che offrono prodotti di microcredito, factoring digitale e piattaforme di crowdfunding. Questi operatori utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale e sistemi di scoring avanzati per valutare i richiedenti basandosi su una mole di dati più ampia, includendo elementi non finanziari, come l’attività sui social o l’analisi comportamentale. Anche gli Open Banking consentono di condividere in modo sicuro i propri dati bancari con terze parti autorizzate, facilitando l’accesso a prodotti più personalizzati.

In questo ecosistema, le visure online sono uno strumento cruciale: forniscono informazioni ufficiali che integrano i dati raccolti da banche e fintech, permettendo di verificare la situazione patrimoniale e l’affidabilità di imprese e immobili. Senza una visura aggiornata, molte richieste di finanziamento potrebbero essere rigettate o subire rallentamenti.

Cos’è la visura e perché è fondamentale per il credito

Il termine visura indica un documento ufficiale rilasciato da enti pubblici come il Registro delle Imprese o il Catasto, che raccoglie dati legali, economici e patrimoniali su una società, un immobile o un soggetto. Esistono diversi tipi di visura.

Visura camerale : rilasciata dal Registro delle Imprese, contiene i dati identificativi dell’impresa e tutte le informazioni sullo stato di società, consorzi e persone giuridiche. Può essere ordinaria , se riporta la situazione attuale, o storica , se elenca tutte le modifiche registrate in Camera di Commercio a partire dalla costituzione della società fino allo stato attuale.

: rilasciata dal Registro delle Imprese, contiene i dati identificativi dell’impresa e tutte le informazioni sullo stato di società, consorzi e persone giuridiche. Può essere , se riporta la situazione attuale, o , se elenca tutte le modifiche registrate in Camera di Commercio a partire dalla costituzione della società fino allo stato attuale. Visura ipotecaria : documento estratto dalla banca dati Sister dell’Agenzia Entrate che elenca le formalità o atti notarili, oltre che ipoteche e pregiudizievoli trascritti in Conservatoria dei Registri Immobiliari. Serve a verificare l’esistenza di gravami che potrebbero compromettere, ad esempio, la concessione di un mutuo.

: documento estratto dalla banca dati Sister dell’Agenzia Entrate che elenca le formalità o atti notarili, oltre che ipoteche e pregiudizievoli trascritti in Conservatoria dei Registri Immobiliari. Serve a verificare l’esistenza di gravami che potrebbero compromettere, ad esempio, la concessione di un mutuo. Visura catastale: rilasciata dalla banca dati Sister dell’Agenzia delle Entrate, riporta diverse informazioni come i dati del proprietario, la natura e la quota dei diritti reali. È indispensabile per determinare il valore dell’immobile e per calcolare le imposte.

Nello specifico, per gli istituti di credito, le visure sono fondamentali per valutare la capacità di rimborso del richiedente e per verificare l’assenza di situazioni pregiudizievoli come ipoteche, protesti o procedure concorsuali. Consultare una visura aggiornata e ufficiale riduce il rischio di insolvenza, consente un’analisi più rapida e favorisce l’erogazione di un possibile finanziamento.

Visure online e accesso ai finanziamenti: un binomio vincente

Le visure digitali rappresentano il punto di contatto tra innovazione tecnologica e tradizione burocratica. Fino a pochi anni fa, ottenere una visura significava recarsi fisicamente presso la Camera di Commercio o l’Ufficio del Catasto, compilare moduli e attendere la consegna cartacea. Oggi, grazie ai portali online, la visura può essere richiesta in pochi minuti e scaricata immediatamente in formato PDF.

Velocità e abbattimento dei costi

L’accesso immediato alle visure riduce notevolmente i tempi di istruttoria. Il richiedente può allegare alla domanda di finanziamento una visura aggiornata e i valutatori possono consultarla in tempo reale. Questo consente di accelerare la fase di pre‑valutazione e di evitare costi operativi legati alla ricerca manuale. Anche gli imprenditori che desiderano partecipare a bandi pubblici o gare d’appalto possono ottenere rapidamente la documentazione richiesta, migliorando la loro competitività.

Integrazione con i sistemi di scoring

Le piattaforme fintech e le banche tradizionali integrano sempre più spesso le visure digitali nei propri algoritmi di credit scoring. Attraverso interfacce API o connessioni sicure, i sistemi possono acquisire i dati contenuti nella visura e combinarli con altre informazioni (dati contabili, andamento dei pagamenti, profilo digitale) per determinare un punteggio di rischio. Questo approccio data‑driven permette di ridurre al minimo gli errori umani, di uniformare le valutazioni e di offrire tassi d’interesse più competitivi ai soggetti virtuosi.

Maggiore trasparenza e fiducia

La visura online incentiva la trasparenza: le informazioni sono accessibili a tutti gli attori coinvolti, incluse le controparti commerciali che intendono verificare l’affidabilità di un’azienda prima di stipulare un contratto. Questa trasparenza alimenta un ciclo virtuoso: le imprese mantengono i propri dati aggiornati per ottenere condizioni più favorevoli e i finanziatori possono verificare rapidamente l’assenza di anomalie. Inoltre, in caso di contestazioni, la visura scaricata costituisce un documento probatorio che attesta l’estrazione da una banca dati ufficiale in una determinata data.

Accessibilità per le PMI e i professionisti

Le piccole e medie imprese spesso faticano ad accedere al credito a causa della mancanza di garanzie reali o della scarsa storicità. Le visure digitali consentono di dimostrare la solidità patrimoniale e l’assenza di gravami, facilitando l’ottenimento di prestiti. Lo stesso vale per i liberi professionisti che necessitano di finanziamenti per investimenti tecnologici o per la gestione della propria attività. La possibilità di richiedere la visura online senza intermediari permette di risparmiare sui costi di consulenza e di avere un maggiore controllo sui propri dati.

Visure Italia: leader nella fornitura di dati certi per istituti e professionisti

Un fornitore che opera da anni con un team di professionisti altamente qualificati può offrire visure aggiornate e conformi alla normativa. È il caso di https://www.visureitalia.com, il portale leader nella fornitura di visure e documenti online estratti dalle banche dati pubbliche. Visure Italia, attività lanciata nel 2004 con la prima versione della piattaforma online, si occupa della richiesta di visure immobiliari, camerali e catastali, e dell’elaborazione di report commerciali e servizi di due diligence.

All’interno del team di Visure Italia opera anche Francesco Marras, Legal Services Specialist, professionista con oltre vent’anni di esperienza come visurista presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare, le ex Conservatorie dei Registri Immobiliari e il Catasto. Marras coordina le attività dei collaboratori operativi presso le sedi provinciali della Conservatoria e del Catasto in tutta Italia e condivide la sua esperienza con privati e professionisti sul blog aziendale SmartFocus. La sua figura dimostra come la competenza e la conoscenza approfondita del mestiere siano essenziali per offrire un servizio di qualità e per guidare i clienti nella scelta del servizio più adeguato alle loro specifiche esigenze.

Prospettive future: AI, normative e opportunità

La digitalizzazione non si ferma e il mercato delle visure è destinato a evolversi ulteriormente. Ecco alcune tendenze da tenere sotto controllo:

Intelligenza artificiale e automazione documentale

Le soluzioni basate su intelligenza artificiale stanno già rivoluzionando la gestione delle pratiche di finanziamento. Piattaforme come OpenRNA e ThinkDOC, citate dalla stampa specializzata, utilizzano algoritmi di machine learning per classificare e processare automaticamente contratti, visure e altri documenti. Questo permette di accelerare l’istruttoria e di ridurre gli errori, liberando risorse umane per attività a maggior valore aggiunto. L’integrazione di visure online con questi sistemi renderà ancora più snella la fase di valutazione.

Open Data e interoperabilità

Le iniziative pubbliche per la condivisione dei dati aziendali e catastali in formato open potrebbero ampliare ulteriormente l’accesso alle informazioni. Se i registri immobiliari e le camere di commercio forniranno API standardizzate, i portali di visure potranno integrarsi con altre piattaforme, come i sistemi di contabilità o i marketplace B2B, fornendo soluzioni “plug and play” per la due diligence e il credit scoring.

Evoluzione normativa e privacy

L’utilizzo di dati sensibili richiede la massima attenzione alla privacy. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) impone regole stringenti sul trattamento dei dati personali, e la normativa italiana prevede sanzioni in caso di uso improprio. I fornitori di visure devono adeguarsi costantemente a queste normative, garantendo trasparenza e sicurezza. L’introduzione di tecnologie blockchain potrebbe in futuro fornire una certificazione immutabile delle visure, aumentando la fiducia e riducendo il rischio di frodi.

Accesso al credito per le imprese innovative

Il panorama economico italiano sta vedendo l’emergere di startup e imprese innovative che necessitano di capitali per crescere. L’uso di visure digitali e strumenti di valutazione rapida può aiutare gli investitori a identificare realtà promettenti e a fornire finanziamenti in tempi brevi. Allo stesso tempo, le imprese potranno costruire un profilo digitale solido, incrementando la propria reputazione e attrattività sul mercato.

Conclusione

La digitalizzazione sta trasformando radicalmente il modo di accedere al credito, portando benefici tangibili in termini di rapidità, trasparenza e costi. Le visure online rappresentano uno snodo essenziale di questo processo: documenti affidabili e aggiornati che permettono a banche, fintech e imprese di valutare correttamente il merito creditizio e di ridurre i rischi.

I progressi tecnologici, dall’intelligenza artificiale all’open banking, continueranno a semplificare la gestione documentale e a migliorare l’accesso ai finanziamenti. Chi saprà sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, adottando strumenti come le visure online e affidandosi a partner competenti e trasparenti, potrà beneficiare di un vantaggio competitivo duraturo. Per le imprese italiane, in particolare per quelle piccole e medie, l’adozione di queste soluzioni non è più una scelta ma una necessità per restare al passo con un mercato in rapida evoluzione.