Dike: la giustizia al centro del Festival della filosofia apertosi ieri nelle città campane della Magna Grecia

La 67ª edizione del Festival della Filosofia in Magna Grecia che si svolge ad Ascea/Velia, Paestum e Vallo della Lucania dal 24 marzo all’8 aprile ha per tema tema Dike, la Giustizia. Circa mille studenti provenienti da tutta Italia al Festival, tra gli scavi archeologici di Velia e Paestum, e la bellezza di Vallo della Lucania; un invito a vivere un’esperienza filosofica a tutto tondo, che intreccia riflessione, creatività e gioco. La presentazione del Festival ideato da Giuseppina Russo, si è svolta alla Fondazione Alario di Ascea con lo spettacolo “Siri – Scopriamo insieme realtà innovative”, una produzione FAC-FareArteCultura, ideato da Roberto Caccioppoli con la regia di Riccardo Marotta.

Nel corso del Festival gli studenti sperimentano il concetto di giustizia attraverso passeggiate filosofico-teatrali, immersi in luoghi ricchi di storia; incontri e dialoghi con filosofi e studiosi; laboratori creativi che spaziano tra fantasiologia, street art, teatro, musica, fotografia, cinema, movimento espressivo e tanti altri; confronti stimolanti durante i Dialoghi Filosofici, dibattiti tra studentesse e studenti. E ancora l’Agón filosofico, uno spazio dedicato alla libera espressione del proprio daimon.

“Oggi siamo a Velia, la patria di Parmenide e Zenone, i fondatori della filosofia occidentale, per diffondere la cultura del dialogo con la partecipazione di mille studenti provenienti da tutta Italia”, ha commentato Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del Festival della Filosofia in Magna Grecia, l’unico dedicato agli adolescenti. “Noi riteniamo fondamentale un approccio costante e sempre innovativo con i giovani che hanno bisogno di cultura, di contenuti, di chi abbia la volontà di conoscerli ed essergli vicino. Il disagio giovanile, così come talora la violenza minorile sono un grave fardello per la nostra società e noi insieme agli insegnanti sentiamo il dovere di essere loro al fianco. Ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare questa edizione del Festival a Tiziana Mari del liceo Maiorano di Orvieto di recente scomparsa che ha dedicato la sua vita agli studenti e all’insegnamento”, ha dichiarato Giuseppina Russo ch guida un ampio team insieme al Direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo e al Responsabile della Metodologia didattica Salvatore Ferrara per animare gli scavi di Velia e tutta l’antica città di Elea, oggi Ascea, Paestum e Vallo della Lucania. Una opportunità importante di valorizzazione del grande patrimonio storico e artistico del territorio cilentano anche in periodi non estivi. Il 31 marzo il direttore del Premio Parmenide consegnerà il prestigioso riconoscimento al filosofo Mauro Bonazzi.

I fondatori dell’ associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia oltre Giuseppina Russo sono: il Direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo e il Responsabile della Metodologia didattica Salvatore Ferrara. Insieme dal 2009 hanno immaginato un nuovo modo di “fare filosofia”, come arte di vivere. Ogni anno con passione lavorano su nuovi orizzonti di senso per stimolare la consapevolezza e il pensiero critico di ragazze e ragazzi. Collaborano all’ organizzazione dei Festival Alessio Ferrara Responsabile dei laboratori di filosofia pratica, Danilo Piscopo responsabile di Agon, Mario Migliaccio Responsabile staff di accoglienza, Riccardo Marotta regista passeggiate filosofico-teatrali in Grecia. Angelo Cirasa Responsabile della comunicazione, Silvia Ferru social media marketing.