Dilagano influenza e polmonite, sos a Napoli. Al Santobono fino a 350 accessi al giorno

Boom di ricoveri in ospedale per influenza di tipo A e per polmoniti gravi, dopo le giornate di festa che hanno aumentato la circolazione dei contagi. E’ questo il dato delle grandi strutture napoletane, il Cardarelli e l’Ospedale del Mare, ma anche del pediatrico Santobono, aspettando l’ulteriore aumento dei casi legato alla riapertura delle scuole. Al Cardarelli si registra un aumento del 25% di pazienti ricoverati per influenza grave e malattie respiratorie. La media è di 210 accessi al giorno, con molti pazienti che soffrono di polmoniti virali e che rappresentano circa il 30% dei ricoverati. All’Ospedale del Mare la fine del 2025 e l’inizio del 2026 vedono un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di influenza di tipo A e molti ricoveri per polmoniti gravi. Solo dal 29 dicembre all’1 gennaio ci sono stati 25 ricoveri con supporto respiratorio, e molti altri con forte influenza e dispnea. Consistenti i casi tra bambini all’Ospedale Santobono: durante le feste anche 350 accessi al giorno, di cui 7-8 su 10 per influenza e l’8% dei bimbi con la polmonite. “Abbiamo – spiega all’Ansa il primario del Pronto Soccorso Vincenzo Tipo – tanti lattanti con febbre alta, in particolare sotto i sei mesi a cui la vaccinazione non è consigliata e che pagano le riunioni familiari natalizie, dove sono a contatto diretto con i nonni e tanti altri parenti e il contagio gira molto velocemente e colpisce i bambini che sono i più fragili”. Quest’anno per i lattanti e i bambini l’influenza è particolarmente aggressiva, con febbre alta di una durata anche superiore ai 3-5 giorni e la polmonite che, spiega Tipo, “non è grave come quella per gli adulti, ma ha una degenza impegnativa, perché c’è bisogno di ricorso a terapie più accurate, qualche volta con ossigenoterapia”. Primo allarme d’inverno che ora rischia di peggiorare con la riapertura delle scuole.