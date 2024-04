Diminuire la tassa aeroportuale, l’Atex alla Regione Campania: Napoli segua l’esempio di Friuli e Sicilia

Dalla Penisola Sorrentina (Confcommercio Sorrento e Atex Sorrento) e da Napoli (Atex Napoli) gli operatori del settore extralberghiero chiedono alla Regione Campania di intervenire per ridurre la tassa di imbarco aeroportuale. “Anche la Regione Sicilia, dopo la Regione Friuli Venezia Giulia – si legge in una nota – ha deciso di abbattere, a proprie spese, la tassa addizionale di imbarco pagata da ogni passeggero sul biglietto aereo, solo in accordo con quei vettori che si impegnino a trasportare un determinato numero di turisti. Sarebbe un segnale importante che la Regione Campania si muovesse nella stessa direzione. Anche perché purtroppo, a Capodichino, il problema è ancora maggiore a causa di un ulteriore incremento applicato per ripianare il debito pregresso del Comune di Napoli”. “Sarebbe fondamentale un intervento della Regione Campania – continua la nota -, anche perché al momento le risorse regionali destinate al Turismo dalla nostra Regione sono molto inferiori rispetto alle spese sostenute da altre regioni. Per questo abbiamo chiesto un intervento dell’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci”.