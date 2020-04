Diminuiscono ancora le presenze nelle terapie intensive

Complessivamente 132.547 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Allo stato attuale sono 93.187 i positivi, con un incremento di 1941 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 2.972 unità. Lo ha reso noto la Protezione Civile.

Sono 21.815 le persone guarite, con un aumento di 1022 unità.

I decessi sono stati 16.523, 636 in più. Continuano a calare gli ammalati presenti nelle terapie intensive e questo per il terzo giorno consecutivo. Sono 79 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattr’ore i tamponi effettuati sono stati 30271.

(ITALPRESS).

