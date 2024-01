Dimore storiche italiane, tesori da tutelare: domani alla Fondazione Banco di Napoli il convegno di Adsi

Domani, alle 10.30, presso Palazzo Ricca sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali si terra’ l’incontro dal titolo “Valorizzazione, attualizzazione e tutela: il ruolo delle dimore storiche italiane”, promosso dall’Adsi Associazione dimore storiche italiane in collaborazione con la Sezione Campania. Una tavola rotonda per un confronto a 360 gradi sull’importanza della conservazione e della tutela delle dimore storiche del nostro Paese che vede coinvolti, oltre i proprietari, anche istituzioni, associazioni e imprenditori uniti dall’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. L’appuntamento e’ l’occasione per presentare per la prima volta a Napoli il Premio Tesi di Laurea Adsi. giunto alla sua V edizione, il concorso nazionale per promuovere e valorizzare ricerche svolte da giovani studiosi nel settore del Patrimonio dei Beni Culturali. Dopo i saluti di Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli e Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente Adsi Campania, interverranno: Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle arti e paesaggio ministero della Cultura, Sergio Locoratolo, professore, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Alberto Sifola, architetto, presidente Friends of Naples, Giovanni Fiore e Glauco Cerri, Palazzo del Catasto Napoli.

Premio Tesi di Laurea Adsi, i vincitori

Al termine della tavola rotonda si terra’ la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 del Premio Tesi di Laurea Adsi, con la proclamazione della tesi vincitrice e delle due finaliste scelte dalla giuria. Il Premio e’ rivolto ai laureati delle facolta’ italiane di Architettura, Agraria, Ingegneria, Storia dell’Arte, Con­servazione dei Beni Culturali, Iscr, Opd, Scienze della Comunicazione, Economia e Giurisprudenza che abbiano svolto una tesi di laurea magistrale e approfondito tematiche che riguardano uno o piu’ immo­bili vincolati privati, comprese le loro decorazioni e pertinenze, quali parchi e giardini. L’edizione 2023 ha visto la candidatura di giovani autori di tesi di laurea magistrale, discusse presso diverse universita’ in tutta Italia. La commissione di giuria – composta dai Consiglieri dell’Adsi nazionale Immacolata Afan de Rivera, Guido Borgogelli, Gianludovico de Martino, Giulia Lechi, Wolfgang von Klebelsberg oltre a Teresa Perusini, Lorenza Mochi Onori, Enzo Pinci, Rainaldo Perugini e Giulio Gidoni – esprimendo il proprio apprezzamento per l’eccellente qualita’ scientifica dei lavori presentati da tutti i candidati, ha designato i tre finalisti: Laura Coppetta e Angela Mandriota, Facolta’ Edile-Architettura dell’Universita’ Politecnica delle Marche per la tesi dal titolo “Valorizzare le DS marchigiane: Il caso Villa Leonardi a Treia”; Laura De Riso e Marina Curcio, Facolta’ di Architettura dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II per la tesi su “Villa della Rocca a Gragnano”; Giorgia Misia, Facolta’ Architettura dell’Universita’ degli Studi di Palermo per la tesi “Palazzo Merendino-Costantino a Palermo tra storia e restauro”. Domani saranno consegnate le targhe al vincitore (che ricevera’ anche un premio in denaro) e ai due finalisti di questa V edizione 2023. L’associazione Adsi prosegue cosi’ anche quest’anno il programma di sostegno alle nuove generazioni con l’intento di dare l’opportunita’ a giovani talenti di contribuire, con il loro percorso di ricerca, alla valorizzazione del nostro ricco patrimonio culturale, architettonico e artistico.