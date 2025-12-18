“DinDonDan”, 3 milioni di utenti per l’App che aiuta i fedeli a trovare la Messa

DinDonDan, l’App che permette di trovare facilmente gli orari delle Messe, chiude l’Anno Giubilare con un risultato di portata internazionale: oltre 3 milioni di persone l’hanno utilizzata nel corso del 2025, confermandola come uno degli strumenti digitali più consultati dai pellegrini a Roma e dai fedeli in tutto il mondo. Durante l’Anno Giubilare, grazie anche alla collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione, milioni di persone hanno potuto trovare la Messa in modo semplice, ovunque si trovassero. “La mission del progetto – nato nel 2018 – continua: supportare la Chiesa con strumenti digitali utili e accessibili, rendendo la partecipazione alla Messa più facile per tutti, in ogni Paese del mondo”, dichiarano i fondatori. Oggi l’App è disponibile in più di 11 lingue ed è attiva in 36 Paesi, dall’Europa fino all’Asia e al Medio Oriente. Questa diffusione rende DinDonDan una delle piattaforme globali di riferimento nel suo ambito, utilizzata quotidianamente dai fedeli sia nelle comunità locali sia durante viaggi e pellegrinaggi. I fondatori, giovani milanesi, hanno supportato gratuitamente sia il Giubileo a Roma sia il Padiglione della Santa Sede all’Expo di Osaka, mettendo le loro competenze a disposizione di un progetto portato avanti da anni. “La tecnologia deve essere al servizio delle persone e delle comunità, non un ostacolo”, aggiungono Federico e Alessandro. “Il Giubileo lo ha dimostrato: un servizio semplice può aiutare milioni di fedeli, ovunque”. Grazie alle segnalazioni quotidiane degli utenti, che contribuiscono ad aggiornare orari e nuove chiese, DinDonDan mantiene un database internazionale costantemente verificato, confermandosi come punto di riferimento unico nel suo genere.