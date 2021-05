Dinner in The Sky, ristorante ad alta quota, in Campania. Caffè Kimbo protagonista: novità e degustazioni

Dinner in The Sky, il ristorante più originale del mondo, arriva per la prima volta in Campania con un programma gastronomico senza precedenti. Si tratta di una piattaforma da 5 tonnellate che si innalzerà a 50 metri di altezza, con un tavolo per 22 ospiti che potranno gustare la loro cena sospesi tra cielo e terra, assicurati alle poltrone da imbragature comode e sicure. Kimbo, platinum sponsor di Dinner in The Sky, sarà protagonista dell’evento nelle tappe di Napoli, dal 2 al 6 giugno, e di Caserta, dal 10 al 13 giugno, per offrire un’esperienza di degustazione del caffè sospesi tra terra e cielo.

Prima di salire sulla piattaforma, gli ospiti verranno accolti nel Village, un salotto open air di design posto alla base della piattaforma, per prepararsi alla grande emozione. Successivamente, saliranno sulla piattaforma che raggiungerà un’altezza di cinquanta metri per dare così inizio all’evento.

Kimbo sarà protagonista dell’evento già dal momento della colazione. Il brand ambassador dell’azienda, Carmine Castellano, accoglierà i partecipanti all’evento offrendo loro il caffè: prodotto eroe dell’occasione sarà la Cialda Macinato Fresco. A partire dal primo pomeriggio, gli ospiti verranno accolti con aperitivi a base di caffè: protagonista, in questo momento della giornata, sarà il liquore di caffè Kimbo. Infine, l’evento rappresenterà anche l’occasione per iniziare a svelare le ultime di novità di prodotto in arrivo nel secondo semestre dell’anno sul mercato italiano.

Dalle 15.15 alle 16.15, Kimbo sarà presente sulla piattaforma con la formula Kimbo Coffee space, durante la quale i 22 ospiti potranno degustare cocktail a base di caffè a 50 metri di altezza. Tutti i cocktail presentati saranno preparati da bartender professionisti accuratamente selezionati per l’occasione e accompagnati da un dj set di musica lounge.

Il naming della formula con la quale Kimbo partecipa all’evento in piattaforma, Kimbo Coffee Space, si lega perfettamente alla volontà del brand di lavorare su un concept innovativo che porti a percepire l’esperienza come una sorta di viaggio nello spazio, avvicinando Kimbo ad un target più giovane e ampliando lo spettro delle opportunità di business per l’azienda. La logica della scelta si aggancia, inoltre, all’intenzione di avvicinarsi a una serie di concetti come l’extreme e il luxury, legati in questo caso alla possibilità di bere un caffè a 50 metri di altezza vivendo l’esperienza come un qualcosa di estremo e, contemporaneamente, esclusivo.

A Napoli, Dinner in The Sky sarà ospitato dal 2 al 6 giugno nei Giardini della Mostra d’Oltremare presso la storica Fontana dell’Esedra che per l’occasione regalerà al pubblico uno spettacolo di luci, musica e giochi d’acqua. A Caserta, Dinner in The Sky si solleverà dal 10 al 13 giugno nella cornice del belvedere di San Leucio.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in sicurezza e conformità con tutte le norme anti Covid per offrire un’esperienza unica di degustazione ad alta quota.