Dio è con noi: così ha detto ieri Zar Putin nel corso dell’annuale conferenza stampa-sproloquio

Alcuni secoli or sono, “Dio è con noi” era il motto dei Cavalieri Teutonici. A voler essere più precisi, la formulazione ufficiale dell’espressione, in tedesco, era Gott mit uns. Passando di mano pressappoco a ogni cambio di generazione, ieri è stata ripresa da Zar Putin nel corso della conferenza stampa che ogni anno tiene a Mosca per i giornalisti provenienti dai quattro angoli di Santa Madre Russia. Quell’assise, che meglio sarebbe definire “sproloquio a sproposito”, è durata circa quattro ore e mezza, offrendo diversi siparietti allestiti al momento con il contributo della platea. Le perle invece sono state messe in scena, ciascuna al momento ritenuto opportuno, dal padrone di casa, che ha manifestato così interesse per le “cose dell’altro mondo’.

Peccato che nel villaggio l’espressione assuma significato negativo, cioè di cose assurde o del “mondo al rovescio”, incomprensibili quando non proprio disarmanti. Breve cronistoria della locuzione citata all’inizio della nota. I primi che la adottarono, furono in Germania, nel tardo Medio Evo, i Cavalieri Teutonici, una forma di esercito paramilitare. Gli ultimi, prima dell’attuale capo condomino del Cremlino, furono le squadracce delle SS naziste. Esse, a scanso di improbabili confusioni, recavano quella dicitura riportata sulla fibbia del cinturone della divisa. Ora lo ha adottato lo zar delle steppe che lo ha confermato nel corso della conferenza stampa prima accennata. Se la popolazione russa e quanti hanno tra le mani le sorti della loro patria fossero appena in grado di cogliere le differenze più marcate tra il proprio stato e quello di quanti vivono in una realtà democratica, tenterebbero senz’altro di cambiare la loro condizione. Re – stando gli stessi come sono ora in balìa di personaggi verso i quali si limitano a manifestare obbedienza cieca, lo stato attuale degli stessi non potrà evolvere, piuttosto degenererà ancora. A esclusivo vantaggio di Putin o chi per lui. A meno che quest’ ultimo non inizi una nuova Glassnot, la seconda puntata della narrazione di quel disgelo fatto conoscere al mondo in altri tempi da Aleksandr Solženicyn. E questo è, per ora, lo stato della guerra in-civile che continua a dilagare nonostante tutto e tutti. A breve ancora fasci di tali fiori.