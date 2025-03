”Dio gioca a dadi con il mondo”: Mussardo e i numeri che governano tutto

Chi l’avrebbe detto? Ebbene lo confesso, sono andato pieno di dubbi convinto di assistere ad un incontro troppo tecnico soprattutto per me che sono di formazione umanistica.

Ma invece anche in quest’occasione la rassegna ”Napoli Città Mediterranea” organizzata dalla fondazione Guida alla cultura e dall’instancabile Biancamaria Sparano è riuscita a sorprendermi positivamente.

Difatti mai nulla di più sbagliato nelle mie sensazione poiché la presentazione del libro ”Dio gioca a dadi con il mondo” di Giuseppe Mussardo, è stata quanto mai interessante e coinvolgente anche per chi come me non è notoriamente come dire ”molto portato” per la scienza e per i numeri.

Una presentazione insolita ma al contempo assolutamente interessante in cui l’autore ha presentato il suo volume accompagnato in un dialogo mai noioso ma al contrario sempre interessante da Emanuele Romeo.

Il titolo del volume è quanto mai azzeccato poiché anche se in modo in apparenza un po’ provocatorio ma in fin dei conti ammettiamolo stimolante, ci fa riflettere sulla circostanza che i numeri e la scienza siano alla base di tutto anche delle cose che con essi avrebbero apparentemente meno a che fare.

Devo poi riconoscere come certi argomenti se trattati in modo obiettivo e corretto come fa Mussardo guidato solo dal rigore scientifico non urtano la sensibilità di chi come me è un credente; poi è chiaro ognuno ha la sua opinione e visione, ci mancherebbe.

L’Autore docente di fisica teorica presso la scuola Internazionale Superiore di studi avanzati di Trieste ha brillantemente intrattenuto i partecipanti all’incontro, non pochi, incuriositi come il sottoscritto, perché nella vita non bisogna mai fermarsi sul sentito dire ma bisogna anche affrontare ambiti culturali e professionali che non sono i propri.

Un pomeriggio volato via senza che me accorgersi, trascorso alla presentazione di un libro che per me è stato una rivelazione: scritto in uno stile chiaro e comprensibile.

Ma quindi il libro tratta di argomenti semplici o peggio è diretto a tutti? nulla di tutto questo chiariamo “Dio gioca a dadi con il mondo” è un libro complesso perché complessi sono gli argomenti trattati ed ha un suo percorso che prescinde da qualsiasi valutazione che non sia scientifica.

Semplicemente come tanti mi sono predisposto nel giusto modo per comprendere il senso del volume, libero da qualsiasi pregiudizio.

La cosa più difficile dell’evento era quella di riuscire a rendere gli argomenti del libro accessibili alla massa, alla gente comune ovvero ai non addetti ai lavori.

Ancora l’obiettivo di uno scrittore è quello di riuscire a far si che il suo libro sia letto, ad attirare l’attenzione dei lettori meglio la loro curiosità e sono convinto che il Professore Mussardo ci sia riuscito.

E quindi? Esame superato perché in tanti sono rimasti fino alla fine e tutti in ogni caso si sono sentiti coinvolti, laddove per l’argomento sarebbe stato naturale attendersi una discussione come dire riservata a pochi eletti.

Certo l’argomento non è facile ma leggendo il libro è impossibile non esserne affascinati e ancor di più dopo l’intervento dell’autore del libro che ha intrattenuto i partecipanti senza mai essere troppo tecnico, in poche parole una conversazione accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Ecco non sono un esperto della materia e quindi non sono in grado di dare un giudizio sulle tesi scientifiche contenute nel libro ma da non addetto ai lavori, posso dire di aver compreso come la scienza sia alla base di tutta la nostra vita.

E poi lasciatemelo dire, per lo meno per il mio ambito di provenienza, che all’apparenza può sembrare quanto di più distante ovvero che la scienza in generale non è così estranea al mondo del diritto.

Del resto il folto numero di giuristi presenti in sala lo testimonia che non si sono limitati ad una presenza simbolica, con alcuni parte attiva della discussione dell’autore con il pubblico.

E quindi mi dirette? e beh forse sarebbe il caso di aggiornare dei “clichè “ ormai consumati dal tempo soprattutto in un’era come questa in cui volenti o nolenti l’intelligenza artificiale è una realtà non più tanto latente nelle aule di giustizia.

Che sia un bene o un male, che possa avere un effetto positivo sul sistema giustizia questo è altro e non attiene al libro.

Tuttavia viste le continue evoluzioni porsi certe domande non è poi così fuori luogo perché senza che ce ne accorgiamo argomenti come appunto l’intelligenza artificiale e gli algoritmi riguardano non più il nostro futuro ma il nostro presente.

Del resto la fisica in generale ci aiuta non solo a decifrare le forme più intime dell’universo ma anche a comprendere molto di più di quanto pensiamo di questo mondo così complesso perché tutto può essere ricondotto ad una spiegazione scientifica.

Alla fine della presentazione come sempre mi viene naturale dar voce alle sensazioni che si sono alternate dentro di me e certo non posso esprimere un parere scientifico non ne avrei la competenza e poi la rete è piena di “leoni di tastiera” , ragion per cui lascio ad altri un commento come dire tecnico.

Però una certezza l’ho maturata: ovvero che non bisogna mai fermarsi ad un titolo ma piuttosto bisogna sempre predisporsi all’ascolto e mai porre barriere verso ciò che in astratto può sembrarci incomprensibile.

Una rassegna, ”Napoli Città Mediterranea” che dimostra ancora una volta la sua poliedricità e vitalità e che sta brillantemente svolgendo il suo “apostolato culturale” in una città come Napoli , che mi tocca ancora una volta ribadirlo, ne ha un bisogno estremo.