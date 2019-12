Diocesi di Napoli: 2mila senzatetto, mense Caritas sempre più affollate

“A Napoli abbiamo 2 mila persone che dormono in strada, folle di persone che ogni giorno vengono a mangiare alla nostra mensa attraverso la Caritas e gli istituti religiosi. Fino a pochi anni fa venivano solo extracomunitari a mangiare alle nostre mense. Oggi sono sempre piu’ gli italiani, perche’ la poverta’ si e’ diffusa. Soprattutto papa’ divorziati o separati che non possono mantenere due abitazioni sono in grossa difficolta’. Quest’anno si faranno le mense di Natale in Cattedrale e a San Severino e Sossio”. Cosi’ il vicario episcopale della Diocesi di Napoli, don Adolfo Russo, a margine del convegno “La Riforma del Terzo Settore tra semplificazione e complessita’”, presso Palazzo Armieri, a Napoli. L’iniziativa, organizzata dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla fondazione “Fare Chiesa e Citta’” e dallo Studio Legale Brandi, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Campania, l’Universita’ Federico II ed il Consiglio Notarile, punta a sviluppare un confronto ad ampio raggio sui diversi aspetti della riforma. Presenti, tra gli altri, il direttore dell’Agenzia del Demanio, Paolo Maranca, e Alessandro Lombardi, direttore del Ministero del Lavoro.