Diodato sul palco con quindici appuntamenti live estivi

Milano, 12 mar. (askanews) – Dopo il successo del tour teatrale tutto sold out che ha visto il cantautore esibirsi nei teatri della penisola, Diodato si prepara a tornare sul palco con quindici appuntamenti live – prodotti e organizzati da Magellano Concerti – nei principali festival italiani durante il corso della prossima estate. Il tour estivo porterà la musica del cantautore nella magica atmosfera delle piazze e degli anfiteatri italiani, regalando al pubblico nuove emozioni e momenti indimenticabili.

Il tour estivo di Diodato partirà da Milano con il Mi Ami Festival (24 maggio), proseguirà poi con Trento (27 giugno – Trento Live Fest) e Susa (TO) in occasione di Borgate dal vivo (28 giugno – Anfiteatro romano). A luglio il cantautore sarà a Genova (12 luglio – Arena del Mare), a Firenze (18 luglio – Parco Mediceo Di Pratolino) dove si esibirà per il Musart Festival, a Caserta (20 luglio – Belvedere di San Leucio) per Un’Estate da Belvedere e a Cervia (RA) (25 luglio – Piazza Garibaldi). A seguire, il tour continuerà ad agosto con Ostuni (BR) (2 agosto – Foro Boario) in occasione del Locus Festival, successivamente Diodato sarà a Barletta (BT) (3 agosto – Fossato del Castello) per l’Oversound Music Festival, poi a Palermo (9 agosto – Teatro di Verdura) per il Dream Pop Fest, a Macerata (14 agosto – Sferisterio) e a Mantova (30 agosto – Palazzo Te) in occasione del Mantova Summer Festival. Gli ultimi appuntamenti si terranno a Vicenza (4 settembre – Piazza dei Signori) durante Vicenza In Festival, a Brescia (5 settembre – Piazza della Loggia) ed infine a Roma (11 settembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea) in occasione del Roma Summer Fest.

I biglietti sono disponibili nei circuiti di prevendita abituali. Per info: www.magellanoconcerti.it www.diodatomusic.it

Il cantautore è reduce da un tour trionfale lo scorso autunno che ha registrato il tutto esaurito con ventuno tappe nei più prestigiosi teatri italiani, portando in scena uno spettacolo unico nel suo genere in cui ogni canzone contribuiva a dar vita a un vero e proprio viaggio sensoriale ed emozionale. Nel 2024 ha concluso un tour oltre confine, esibendosi nelle principali città del Brasile e con un’ultima tappa a Tirana, in Albania e in estate è stato live con sette speciali appuntamenti in location suggestive italiane.

Diodato è considerato uno dei cantautori più intensi ed eleganti della nuova scena italiana. La sua musica, un mix di rock, influenze della tradizione cantautorale italiana e richiami alla musica per film, ha contribuito a definirne una cifra stilistica unica, riconosciuta tra le più autentiche e raffinate. Tra i suoi riconoscimenti spiccano due David di Donatello, due Nastro d’Argento e la Targa Tenco vinti nella categoria miglior canzone originale con i brani “La mia terra” – colonna sonora del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino – e “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek. Con “La mia terra”, inoltre, ha vinto il Ciak d’Oro per la categoria Miglior canzone originale e il Premio Amnesty International Italia 2024. Nel 2025 il cantautore ha vinto il premio SIAE nell’ambito di CIAO Rassegna Lucio Dalla.

Il suo ultimo singolo, “Un Atto Di Rivoluzione” (Carosello Records), uscito lo scorso ottobre, conferma la sua caratura di artista che negli anni ha sempre posto l’emozione umana, l’empatia, il sogno, e la poesia del reale al centro della propria produzione musicale.