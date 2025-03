Diora Madama, “Che Mi Fotte”: un inno di orgoglio e tradizione con Leslie e Rossella Essence

Diora Madama torna sulla scena con il suo nuovo singolo “Che Mi Fotte” (https://inrirecords.lnk.to/ chemifotte; INRI Records/Metatron), in collaborazione con la rapper Leslie e la producer Rossella Essence, disponibile da mercoledì 26 marzo su tutte le piattaforme digitali.

“Che Mi Fotte” è un brano che fonde sonorità rap e urban pop dal gusto meridionale, trovando un perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità: uno sfogo irriverente che si distingue per la sua forte identità musicale e culturale. Questo progetto rappresenta infatti non solo un’espressione artistica potente, ma anche l’importanza della collaborazione tra artiste che condividono terra e visioni comuni.

L’incontro artistico tra Diora Madama e Leslie celebra le proprie radici territoriali, con un orgoglio particolare per l’appartenenza all’Abruzzo. Leslie arricchisce ulteriormente la traccia, esordendo con un omaggio a “Cicirinella Teneva Teneva”, il celebre canto popolare anonimo del XVIII secolo, simbolo della tradizione meridionale.

La produzione, curata dalla stessa Diora Madama con la producer partenopea Rossella Essence, dona al brano una veste omogenea e autentica. L’intreccio tra suoni elettronici e strumenti tradizionali crea un sound avvolgente, con un beat incisivo e cadenzato che richiama la tarantella.

L’innovazione del progetto si evidenzia nella fusione tra la tradizione folk abruzzese e elementi moderni: la tarantella si mescola a un campione del classico abruzzese “Vola Vola Vola”, creando un ponte musicale che collega passato e presente. Il risultato è un sound fresco, capace di unire mondi musicali apparentemente distanti.

Diora Madama è Angela Radoccia, cantautrice, performer e producer abruzzese domiciliata a Milano. Rappresenta il punto d’incontro tra un’attitudine pop contemporanea e una costante ricerca sui suoni, i ritmi e le culture musicali Mediterranee e Sudamericane. Nata e cresciuta tra la costa abruzzese e Roma, si è formata in jazz in conservatorio e ha studiato fotografia e cinema. La sua formazione ha influenzato il modo di immaginare e interpretare la musica, spingendola sempre più verso una visione eclettica del progetto. Comincia la sua carriera nel settore musicale scrivendo jingle pubblicitari e sigle per cartoni animati nazionali ed internazionali. Pubblica nel 2022 il suo primo EP, “2D”, che raccoglie interesse della critica e degli editor. Nel 2024 Diora Madama entra a far parte della squadra INRI Records/Metatron dando inizio, con i singoli “Malocchio”, “Cabrón” e “Paradiso”, a un nuovo capitolo della sua carriera, che porterà alla pubblicazione del primo album in italiano.

Leslie, nome d’arte di Lisa Cardoni, è una rapper italiana nata il 29 giugno 1993 in Abruzzo. Si è avvicinata alla cultura hip hop intorno al 2000, influenzata in particolare dal rap americano. Nel 2015, Leslie ha iniziato a collaborare con i The Ceasars, un importante collettivo di produttori italiani. Nel 2019 ha partecipato al format Real Talk, dove ha mostrato il suo stile e la sua tecnica,ricevendo apprezzamenti dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Nello stesso anno, ha preso parte al talent show The Voice of Italy, guadagnando maggiore visibilità. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album “Canzoni tristi e cose” anticipato dal singolo 30 gocce. Leslie è attualmente al lavoro sul nuovo disco. È attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide aggiornamenti sulla sua carriera musicale.

Rossella Essence nasce a Napoli nel 1992 e muove i primi passi nell’hip hop all’età di 16 anni, iniziando ad avvicinarsi alla produzione musicale. Da allora, è in continua esplorazione della cultura che la appassiona in ogni dettaglio: ha rilasciato hip hop strumentale per un’etichetta indipendente; ha collaborato con Beba, Bigmama, Shari, Ghemon, Jovanotti, VillaBanks, Vegas Jones e tanti altri artisti, imparando a padroneggiare diversi linguaggi e attitudini; coltiva talenti nella scena street e ha recentemente rilasciato musica da producer nel ruolo di main artist. In tutto questo, mantiene sempre assoluta promiscuità con la pista da ballo, rimanendo attiva come DJ in varie serate dall’identità urban e in collaborazioni di ogni natura, al momento è la resident DJ dello show “Nuova Scena”, su Netflix.