Diplomacy Magazine – Puntata del 3 aprile 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella quarta puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il nuovo format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Gabriela Dancau, ambasciatore di Romania in Italia, e Alfredo Durante Mangoni, ambasciatore d’Italia in Romania. In studio anche l’ambasciatore Ettore Sequi che parla degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Come difendere l’Europa e da cosa difenderla? Putin rappresenta realmente una minaccia per il vecchio continente e per la Nato nel breve periodo? A queste domande risponde invece l’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik”.

