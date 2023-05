Diplomatici inaugurano Mese dell’Europa a Gedda

Si è aperto martedì 9 Maggio 2023, con un concerto di musica da camera organizzato presso il prestigioso Park Hyatt Hotel, il mese dell’Europa a Gedda. Organizzato dai Consolati Generali di Italia, Francia e Germania, in occasione del 73mo anniversario della Dichiarazione Schumann, il mese dell’Europa prevede una serie di incontri ed eventi all’insegna della promozione dei valori, dell’arte, della cultura e della gastronomia europea. Il concerto, sotto l’egida e logo dei tre Consolati, ha proposto un vario assortimento di brani di compositori dei tre Paesi (tra cui Giuseppe Verdi). A seguire, il selezionatissimo pubblico presente su invito (circa 200 ospiti) ha avuto l’opportunità di degustare specialità culinarie preparate sul momento da chef stellati dei tre Paesi.

Apprezzatissimo lo stand italiano, curato da un executive chef appositamente invitato in loco e che per una settimana organizza assieme ai propri omologhi delle “cooking class” e dei menu dedicati per promuiveee ulteriormente la cucina italiana nel Paese.

Il giorno successivo, presso la prestigiosa Sasca (Società Saudita per l’arte e la cultura), si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della mostra italiana “Europa. L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli”. L’esposizione, realizzata dalla Fondazione Torino Musei in collaborazione con la Città di Torino, Regione Piemonte e Palazzo Madama, con il patrocinio della Farnesina e del Ministero della Cultura, è stata presentata per la prima volta in occasione del Comitato interministeriale per gli Affari Esteri tenutosi a Torino il 19 e 20 maggio 2022, a chiusura del semestre della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa.

La mostra consiste in 16 illustrazioni originali realizzate da artiste e artisti italiani affermati a livello internazionale, aventi per oggetto i valori fondanti dell’Unione Europea e promossi dal Consiglio d’Europa. Di elevato significato politico, etico e civico, l’esposizione si propone di illustrare al mondo, in maniera organica, l’insieme dei valori sottostanti alla comunità degli Stati europei, componendo attraverso il linguaggio artistico un racconto attuale e creativo dell’Europa e dei suoi principi con un’illustrazione dedicata ad ognuno di essi, dalla liberta’ alla democrazia, dallo stato di diritto alla tutela dell’ambiente.

Il 21 di questo mese, sempre grazie al partenariato tra il Consolato Generale italiano e quello di Francia a Gedda, è prevista la organizzazione di una conferenza-dibattito sull’Europa con la partecipazione anche di speaker della Delegazione della Unione Europea a Riad, permettendoci ulteriore presa e visibilità sulla società locale. Nel suo discorso inaugurale, il Console Generale a Gedda Leonardo Costa , ha tenuto a valorizzare l’aspetto di valore dell’ Unione europea, tema centrale anche della mostra, oltre al contributo dato alla costruzione europea da alcuni illuminati statisti italiani come De Gasperi e Martino e ha ricordato come il primo germe della UE come la conosciamo oggi sia nato a Messina e a Roma.