Diplomazia italiana, missione a Saragozza

Il Consolato d’Italia a Barcellona informa che Il 5 Aprile 2022 il Console Generale, Emanuele Manzitti, ha effettuato, accompagnato dal Vice Console Onorario Massimo Marchetti, una visita a Saragozza, capoluogo della Comunità Autonoma di Aragona. Gli incontri avuti dal Console Generale con il Presidente del Parlamento, Javier Sada, con il Vice Presidente del Governo, Arturo Aliaga e con il Sindaco di Saragozza Jorge Antonio Azcòn Navarro hanno consentito di confermare il forte apprezzamento di cui gode la comunità italiana presente nella regione. Una comunità di circa 4.300 persone, di cui poco più di 3.000 residenti nel capoluogo, molto ben integrata ed attiva, specialmente sotto il profilo economico. La visita è stata anche occasione di incontro con alcuni rappresentati di imprese italiane presso la sede della Confederacion de la Pequena y Mediana Impresa (CEPYME) dell’Aragona. Tutti gli interlocutori hanno sottolineato il forte interesse ad approfondire ulteriormente i legami con il nostro Paese non solo sotto il profilo economico ma anche in campo culturale, in collaborazione con le numerose istituzioni presenti specialmente nel capoluogo.