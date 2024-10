Diplomazia o ipocrisia?

Un tempo non lontano, indicativamente la seconda metà del secolo scorso, tra gli altri riuscivano ancora a essere presenti in scena in contemporanea mentre si arrampicavano sugli specchi due modi di gestire la Cosa pubblica oltremodo diversi. La loro convivenza con il sistema sociale in cui venivano calati doveva procedere secondo uno schema che li avesse fatti apparire reali e non messi su per fare da sfondo. Tanto per ciascun corner che si fosse riuscito a mettere in piedi. Riconsiderando la vicenda di questi tempi, si ha la chiara sensazione che il tutto fosse più simile alle dichiarazioni ipocrite usate durante il ventennio che non a quelle diplomatiche. Le stesse che, ancora oggi, se usate all’occorrenza per la loro funzione, possono continuare a dare risultati concreti e apprezzabili. Non così se adoperate per scopi diversi. È stata e lo è ancora ipocrisia quella di Putin dal momento in cui ha iniziato a parlare di esercitazione militare speciale in Ucraina. Sono invece un esempio di diplomazia i tentativi che vengono fatti di giorno in giorno da tutti i personaggi che girano intorno alla questione mediorientale. Il pezzo forte di quella ensemble rivolta contro Israele è l’ Afghanistan, il cui governo é succube dei diktat dei mullah e del loro esercito di talebani anche per le azioni più spicciole. Se quello appena accennato é una parte dello scenario internazionale, quello italiano, con il solo adattamento delle dimensioni, diventa sovrapponibile a quello di buona parte dei paesi del mondo. In effetti non passa giorno che la maggioranza non faccia trasparire con uno o più comunicati, perle – anche se coltivate – che i risultati che si concretano realmente, sono nella sostanza migliori rispetto a quelli ipotizzati in programma. Sono trattati logicamente a usum delphini, quindi formalmente nulla da eccepire. Esempi di ipocrisia di basso profilo proviene al contrario dall’opposizione. Uno per tutti, quello di predicare moderatezza genericamente, é quello che usano, talvolta con successo, i frati questuanti. Intonato il ritmo quasi musicale della richiesta, fanno intravedere ai malcapitati loro adepti che, con il ricavato dalle donazioni, riusciranno a convincere il gallo a fare le uova. Solo per dar cenno di un altro macroscopico episodio di malafede assimilabile agli altri mille di pura ipocrisia “ricondizionata”, si vada per un solo istante con la mente alla cifra che l’insetto dal ciarlare osceno ha chiesto per fare da consulente a una colonia di scappati di casa che aspettano di sentire il verbo dal loro attuale presidente. Questi non sarebbe potuto essere più rappresentativo di quanto già non lo sia per i suoi trascorsi da capopolo. Tutto ciò continua a procedere da tempo senza alcun apporto positivo. Intanto il tempo scorre e pensare di poter recuperare almeno una sua parte è solo follia. Che aggiungere? Solo l’augurio che tra i protagonisti si faccia strada un positivo quanto poco probabile cambiamento di rotta. Badando bene che chi può farla è solo l’uomo.