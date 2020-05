Diplomazia portoghese ispirata dalla letteratura per il turismo in Italia

L’hanno definito il principale oro italiano, ma il turismo ai tempi del Coronavirus abbisogna di una guida culturale che solo la diplomazia può dare. Così dal sito dell’Ambasciata del Portogallo in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Carlo Formosa , nasce la ‘Campagns #ReadPortugal – Turismo de Poetugal’ che invita i portoghesi e il pubblico italiano a lasciarsi ispirare dai libri per viaggiare alla scoperta del nostro paese. Li invita a visitare città, paesi, spiagge, fiumi e montagne attraverso le storie e le parole di poeti e scrittori. È tempo di #readportugal. Leggere il Portogallo: questo è il messaggio dell’iniziativa, stimolo per conoscere meglio il Portogallo e la sua ricca letteratura, in un momento in cui non è possibile viaggiare fisicamente. Con questa campagna, naturale prosecuzione della campagna #CantSkipHope, lanciata il 20 marzo scorso, Turismo de Portugal vuole continuare a stare vicino alle persone che si trovano in casa, offrendo loro motivi per sognare e per avere speranza in un tempo nuovo. Per questo, l’invito è di rimanere per ora a casa, leggere e trovare ispirazione nei libri, così da poter, in seguito, conoscere o ritrovare i paesaggi letterari e i luoghi prediletti di scrittori e poeti. Il primo video a essere stato pubblicato mette in dialogo alcuni brani di opere di Fernando Pessoa, Luís de Camões, Florbela Espanca, Eça de Queiroz, Sophia de Mello Breyner Andresen e José Saramago. Questa campagna comunicativa avrà altre modulazioni nel corso dell’anno, comprendendo altri autori e poeti, portoghesi e stranieri, che hanno trovato nel Portogallo la loro fonte di ispirazione per le loro opere. E che ora, più che mai, saranno la nostra ispirazione per viaggiare in Portogallo .