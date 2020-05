Diplomazia ucraina preoccupata dai rapporti tra Russia e Italia

Avere il sostegno in tempi di pandemia da Paesi tra loro belligeranti non è sempli ce, e scende in campo la spontaneità, la solidarietà se nza ritorno, ma anche l’opportunità e l’analisi dell e supposte intenzioni sottese. In questi giorni i parlamenta ri ucraini hanno chiesto si colleghi italiani di prest are la massima attenzione nei confronti della Russia. Mosca, infatti, con il pretesto della lotta alla pand emia, sta a loro dire cercando di liberarsi dalle sanzioni internazionali decise da Bruxe lles nel 2014 in seguito all’occupazione russa del Donb as e della Crimea, entrambe re gioni ucraine. L’ambasciatore ucraino in Italia, Yevhen Perelygin ha spiegato con chia rezza i motivi per i quali la comunità internazionale deve t enere ben distinta la pandemia dalle san zioni, evitando improponibili e pericolose sov rapposizioni: “Come sappiamo, il coronavirus ha colpito molte nazioni seminando ovunqu e morte e dolore. Aiutare chi ha sofferto di più – l’Italia in primo luogo – è stato un atto giusto e dover oso. Per questo motivo il mio Paese -tradizionalmente amico degli italiani – all’inizio di aprile ha inviato in Italia tre voli speciali con equipaggiamento e personale sp ecializzato. Venti medici ucraini per tre settimane hann o curato decine di pazienti ricoverati negli ospedali Covid-19 di Pesaro e Urbino, nella regi one Marche. È stata una missione di pace, un gesto umanitario autentico lon tano dai riflettori e da qualsiasi speculazione economi ca o propagandistica. Un atto di solidarietà meritatamente a pprezzato non solo nei palazzi della politic a italiana, ma soprattutto dalle comunità in cui siamo intervenuti. Perché i marchigi ani hanno riconosciuto il valore dei medici ucraini impe gnati in prima linea negli ospedali trasformati in autent iche “trincee”, fianco a fianc o con i colleghi italiani. Men tre la lotta contro la pandemi a non lasciava respiro, la Russia ha cercato di sfruttare quest’emergenza per convincere Bruxelles a can cellare le sanzioni decise contro Mosca p er l’occupazione militare della Crimea e di vaste aree del Donbas, territori appartenenti all’Ucraina. E’ e vidente come la Russia abbia cercato di utili zzare il pretesto della lotta contro il virus Covid-19 per a llentare o addirittura revocare le sanzioni internazi onali imposte dal 2014 e successivamente prorogate a causa dell’aggressione militare russa all’Ucraina. Gu erra che ha già provocato oltr e tredicimila morti, migliaia di feriti, quasi due milioni di sfollati interni e immense distruzioni. Guerra che la Rus sia prosegue imperterrita sfidando gli appe lli della comunità internazionale e violando quotidianamente gli accordi per cessare le ostilità. Sono certo che qualsiasi decisione dell’Italia sulle sanzioni imposte a Mosca non d ipenderà dai voli militari inviato dalla Russia per front eggiare il coronavirus, ma dalla fine dell’aggressione co ntro l’Ucraina e dal ritorno sotto il controllo di Kiev del la Crimea e delle terre occupate nel Donbas. Per quest o motivo invitiamo i nostri am ici italiani a valutare con la consueta imparziale obiettività l’aggressione russ a al nostro Paese e , conseguentemente, l’ importanza delle sanzioni decise dalla Comunità internazionale. Perché i motivi che hanno det tato tale scelta nonsono venu ti meno, anzi. La Crimea che prima dell’occupazione russa vantava più di sei milioni di turisti ogni anno, dal 2014 viene ges tita dalle autorità di occupazione come una immensa b ase militare: secondo i dati d isponibili, ci sono oggi più di quarantamila militari russi dislocati nella penisola. Non solo. La Crimea è diventata una terra di illeg alità dove regnano i metodi br utali della polizia, arresti i mmotivati, perquisizioni arbit rarie anche nei luoghi di culto. Le autorità di occupazione stanno forzosamente “russificando” qu esta regione cercando di azzerarne le radici cultur ali ed etniche, sopprimendo l’uso della lingua ucraina e t atara, perseguitando con arresti e processi sommari chi si oppone, costringendo molti ad abbandonare terre abitate da generazioni. Second o il think tank americano “Fre edomHouse”, nei territori occu pati dai russi il rispetto dei diritti civili è peggiore che in Somalia. Sono oltre duecent o i cittadini ucraini detenuti dai russi nel Donbas. A Donetsk e Luhansk – le città ucraine occupate nel 2014 – il governo illegale applica nei confronti della popolazione uc raina le leggi usate a Mosca contro i terroristi. M entre leggete queste righe qua lche cittadino ucraino viene selvaggiamente t orturato o costretto a sopport are le condizioni disumane del le carceri di Donetsk. Nel Don bas ogni aspetto della vita viene controllato da militari di car riera russi e molti di loro sono a capo delle formazioni t erroristiche. Una presenza grave e imbarazzante per la Ru ssia, che fino ad ora ha impedito in tutti i modi agli osservatori internazionali dell’OSCE di accedere ai terri tori occupati. Se fosse ammess a, l’OSCE potrebbe anche aiuta re a migliorare la situazione epidemica nel Donbass che oggi appare molto grave. N elle aree occupate, infatti, v iene impedita la diffusione di informazioni corrette sulla reale diffusione del Covid- 19. Un vuoto informativo creat o ad arte dallaFederazione Rus sa che impedisce alla popolazi one di riconoscere e prevenire la diffusione del virus. Tutto ciò rischia di trasformare que sti territori sottratti illegalmente all’Ucraina in un ’autentica “bomba a orologeria epidemica”. Le continue viola zioni della FederazioneRussa a l diritto internazionale e gli attacchi alla sovranità e alla integrità territoriale del’Ucraina, dimostrano chiara mente che le sanzioni non solo non vanno ridotte o s ospese, ma andrebbero anzi rafforzate: questa l’ unica via al momento percorribile per costringere l a Russia a rispettare i diritti civili e sanitari della popola zione ucraina “ostaggio” di Mosca nei territori occupat i. È’ bene chiarire che le san zioni internazionali allaRussi a non creeranno alcun danno alla sua popolazione nella lot ta alla pandemia, ma solo alle persone e alle organizzaz ioni coinvolte nell’occupazione illegale del Donbass e della Crimea. Alla capillare campagna di disinfor mazione russa per la revoca delle sanzioni, è quindi fondamental e che la comunità internazionale risponda con la necessaria compattezza: esse n on saranno cancellate finché la Russia non cesserà g li scontri e si ritirerà dalla Crimea e dalle città ucraine di Donetsk e Luhansk. Del reso non può sfuggire che alla so luzione del conflitto nel Donbas è legato in modo indissolubile lo stesso futuro democratico dell’Europa. E che esso dipenderà dalla fermezza con c ui le capitali europee sapranno opporsi all’aggressività di Mo sca. La pace, insomma, che Europa ed Ucraina hanno celebrato nel 75° anniversario della fine della Seconda Guerr a Mondiale con il motto “Never again”, Mai più”. Nelle stesse ore ne lle strade di Mosca veniva invece scandito lo slogan “Moz hem povtorit”, “Possiamo rifarlo”. Impossibil e non pensare all’aggressione russa al mioPaese e alla neces sità di portare Mosca al tavol o del negoziato. Perché la guerra co ntro l’Ucraina ormai dura più di quanto è durata la Seco nda Guerra Mondiale. E perché l’Europa, la pace e l a democrazia non possono permettersi esitazioni o passi indietro. Le parole d ell’Ambasciatore ucraino qui riportate sono diverse ma alli neate con la lettera inviata a lPresidente della Commissione Esteri del Senato Italiano e pubblicata da Formiche.net.