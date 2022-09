Diretta a reti unificate in Uk per il funerale della regina Elisabetta

Diretta a reti unificate dedicate al funerale di Stato della regina Elisabetta e alla successiva tumulazione, per l’intera giornata di oggi, sui canali informativi di tutte le principali catene tv britanniche: a cominciare da Bbc, Itv e Sky News. La programmazione, ampiamente focalizzata sugli eventi legati alla morte di Sua Maestà e alla successione già ormai da 12 giorni, fin dall’annuncio della notizia fatale l’8 settembre, è in queste ore di fatto monotematica. I più noti anchormen e anchorwomen sono in video dalle prime ore di stamattina, vestiti di nero in segno di lutto come i loro ospiti, per avviare maratone televisive fiume che seguiranno passo passo le cerimonie. Le dirette vengono intervallate da talk show a tema, interviste, servizi, approfondimenti, materiale d’archivio, nonché collegamenti dalle strade di Londra (dove si affolla una marea di gente) o da altri luoghi del Regno e non solo. Bbc news ha inaugurato la propria diretta sulla giornata del “Funerale di Sua Maestà la regina Elisabetta II”, come si legge sugli schermi, con la presenza in studio di tre personalità assai popolari nel Paese, tutti protagonisti d’incontri diretti con la sovrana scomparsa e unanimi nel definirla “una delle persone più notevoli” della storia contemporanea: il musicista lord Andrew Lloyd Webber, l’attrice Felicity Kendal, e il campione olimpico, presidente della Federazione mondiale di atletica leggera e già regista delle Olimpiadi di Londra 2012, lord Sebastian Coe.