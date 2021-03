Direzione Musei Campania e Premio GreenCare insieme alla Floridiana per la manutenzione del Boschetto delle Camelie

Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d’arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all’aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l’obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. La Direzione regionale Musei Campania e l’Associazione Premio GreenCare Aps organizzano per sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un’azione di manutenzione e cura del Boschetto delle Camelie.

Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse “discipline green” e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai volontari.

Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, e con l’occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all’ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana.

Addolorata Ines Peduto, già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare Caserta, per l’occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia.

Per consentire il contingentamento è obbligatoria l’iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la “qualifica green”, se posseduta.