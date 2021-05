Dirigenti d’azienda, assemblea di Manageritalia Campania. Turiello: In campo per lo sviluppo

Si è tenuta oggi l’assemblea periodica di Manageritalia Campania Federazione Nazionale di dirigenti, quadri, e professionale del commercio, terziario e servizi a cui aderiscono circa 40mila manager a livello nazionale. Il presidente, Ciro Turiello, nella sua relazione ha sottolineato la centralità nell’ambito del Pnrr dei progetti prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno. In tal senso Turiello ha ribadito che i manager campani sono pienamente e convintamente in campo a supporto di tutti i decisori istituzionali per quello che ritengono debba essere un quinquennio di generoso e concreto lavoro delle attuali classi dirigenti per lo sviluppo del nostro territorio e soprattutto nell’interesse delle future generazioni.