Diritti tv: Adoc, ‘Lega-Sky-Dazn, qualcuno pensi ai consumatori’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – In seguito alla riunione di giovedì 11 tra la Lega Calcio e i club in merito all’attribuzione dei diritti di trasmettere il calcio in tv tra Sky e Dazn, conclusasi in un nulla di fatto, l’Adoc chiede alla Lega Calcio che le scelte commerciali vengano prese tenendo sempre in considerazione il rispetto dei diritti dei consumatori. “Sull’acceso dibattito riguardo chi si aggiudicherà i diritti del prossimo Campionato di calcio sembra esserci un grande assente. Motivo per il quale chiediamo alla Lega Calcio di prendere in considerazione quelli che possono essere i problemi per i consumatori dal momento che non sembra che si stiano creando delle condizioni eque per tutti”, spiega in una nota il Presidente dell’Adoc Roberto Tascini.