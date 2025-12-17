Diritti umani e intelligenza artificiale, domani il confronto promosso dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo

“Tutela dei Diritti Umani nell’era dell’Intelligenza Artificiale”: è il tema della tavola rotonda che si terrà domani, mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 16 a Napoli in piazzetta San Gennaro a Materdei 3 nella Sala “Mario Borrelli” della Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus. L’incontro è promosso dal Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli” della Fondazione in collaborazione con il Distretto 108 Ya Lions International, la Circoscrizione 1 del Distretto 108Ya, il Lions Club Napoli Europa “Gianpalo Cajati”, il Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”, l’Associazione Culturale “Napoli è”.

A 77 anni dalla Dichiarazione universale

L’appuntamento cade a pochi giorni dal 77° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite. Un testo fondativo che enuncia i principi essenziali per la tutela dei diritti fondamentali in ogni parte del mondo.

Da allora, soprattutto nei Paesi economicamente più avanzati, sono stati compiuti passi in avanti significativi. Tuttavia, la tutela dei diritti umani resta spesso confinata alle dichiarazioni di principio. Le enunciazioni del 1948, ancora oggi di stringente attualità, si scontrano con una applicazione parziale o assente nella vita quotidiana, nonostante dovrebbero rappresentare un nodo centrale dell’azione degli Stati.

I relatori

Alla tavola rotonda interverranno Giuseppe Desideri, presidente della Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus; Olga Izzo, consigliera di parità della Città Metropolitana di Napoli; Alfredo Sorge, presidente della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana; Pino Naim, governatore del Distretto 108 Ya Lions International; Pasquale Bruscino, past governatore del Distretto 108 Ya Lions International; Roberto Ivan Forlenza, presidente della Circoscrizione 1 del Distretto 108 Ya Lions International; Rossella Fasulo, presidente Zona 1 Distretto 108 Ya Lions International; Enzo Capone, presidente del Lions Club Napoli Europa “Gianpaolo Cajati”; Giovanna Sepe, presidente del Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”; Tommaso Di Napoli, immediato past governatore del Distretto 108 Ya Lions International; Emilio Contrasto, segretario generale Unisin Confsal; Sergio Longhi, segretario della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana; Umberto Aleotti, vice coordinatore della Commissione di Diritto dell’Unione Europea del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; Andrea Castaldo, responsabile distrettuale Global Service Team del Distretto 108 Ya Lions International; Anna Salvati, referente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per il Progetto Carità e Giustizia dell’Arcidiocesi di Napoli.

A moderare l’incontro sarà Bianca Desideri, direttore del Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli” della Fondazione Casa dello Scugnizzo, giornalista, giurista e portavoce del governatore del Distretto 108 Ya Lions International.