Diritto d’autore, campagna Siae #404copyright per recepimento direttiva

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è attivo il sito http://www.404copyright.it/ dove sarà possibile sottoscrivere la lettera aperta con cui il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol ha rivolto un appello al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini e al Sottosegretario di Stato con delega all’editoria Andrea Martella affinchè venga recepita al più presto nel nostro ordinamento la Direttiva europea sul Copyright. E’ “quello strumento che con tanta fatica noi autori abbiamo ‘conquistatò a Bruxelles e poi a Strasburgo, strappando un testo nuovo, fondamentale, contro i giganteschi players della rete – scrive Mogol – Dal primo giorno mi sono precipitato nelle euro-stanze a gridare: loro hanno i miliardi, noi abbiamo ragione. Perchè la cultura è moltissimo nella nostra vita – e ce ne siamo accorti in questi tremendi mesi – ma la cultura, se non è ricompensata, muore”.

“Oggi – si legge in una nota – il diritto d’autore non è tutelato contro lo strapotere dei giganti del web: per questo le opere degli artisti, frutto del loro lavoro e della loro creatività, diventano come una pagina web alla quale non si può accedere. Da qui il nome della campagna lanciata da SIAE, “404: copyright not found”. Alla lettera aperta, che è diventata una vera e propria petizione, hanno già dato il loro sostegno numerosi autori, artisti e personaggi del mondo della cultura.

(ITALPRESS).