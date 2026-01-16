Diritto ed economia, oggi a Palazzo Donn’Anna confronto tra istituzioni e imprese

In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e mercati sempre più volatili, il rispetto delle regole non è più un semplice adempimento burocratico, ma una leva competitiva per attrarre investimenti. Se ne discuterà a Napoli oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 15,30, nella storica sede di Palazzo Donn’Anna, in occasione del workshop “Diritto ed economia: concorrenza, regolamentazioni, investimenti e sviluppo”, promosso da Ga-Alliance.

L’incontro, organizzato dalla realtà legale e fiscale internazionale che riunisce oltre 2.600 professionisti attivi in 80 Paesi, si propone come un momento di confronto tra settore pubblico, autorità di regolazione e mondo delle imprese. Al centro del dibattito, la necessità di costruire un ecosistema trasparente e regolamentato in grado di sostenere la crescita economica della Campania, del Mezzogiorno e del Sistema Paese.

“Il quadro normativo deve essere percepito dalle aziende non come un limite, ma come un asset strategico”, dichiara Francesco Sciaudone, managing partner di Ga-Alliance. “Con questo workshop vogliamo creare un ponte tra le esigenze del business e il rigore delle istituzioni, partendo da Napoli, hub strategico del Mediterraneo”.

Il parterre dei relatori riunisce figure di primo piano del panorama istituzionale e giuridico italiano. Sono previsti gli interventi di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; Paolo Del Vecchio, vicesegretario generale e direttore della direzione legale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; Francesco Greco, generale di corpo d’armata e comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di finanza; Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione industriali Napoli; Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei conti; Carmine Volpe, presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Al dibattito prenderanno parte anche i professionisti di Ga-Alliance, tra cui il managing partner Francesco Sciaudone e gli of counsel Ezio Simonelli, presidente della Lega calcio Serie A, e Francesco Urraro, vicepresidente del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il workshop offrirà un approfondimento sul ruolo delle normative in materia di concorrenza, energia e ambiente, ambiti chiave per la stabilità dei mercati e l’attrazione di capitali esteri. L’evento si chiuderà con un cocktail party dedicato al networking tra imprese e istituzioni.