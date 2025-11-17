Diritto internazionale umanitario e dialogo interreligioso, convegno a Napoli

Il convegno sul diritto internazionale umanitario e il dialogo interreligioso, con particolare riferimento alla figura di Ferdinando Palasciano, rappresenta un importante momento di riflessione su come il dialogo tra le religioni possa contribuire alla promozione della pace e della cooperazione internazionale. Appuntamento a Napoli, giovedì 20 novembre alle ore 17, presso la Chiesa di Santa Maria della Catena in via Santa Lucia. Il convegno si tiene in un luogo altamente simbolico di riconciliazione, in una chiesa storica e popolare che contiene anche la tomba del l’Ammiraglio della repubblica partenopea del 1799 Francesco Caracciolo.

Introduce: avvocato Stefania Costagliola, della Arciconfraternita Santa Maria delle Grazie alla Catena via Santa Lucia 102

Relatori: delegato del Coni Campania Ingegnere Agostino Felsani, patrocinante del convegno; Paolo Monorchio direttore del Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana;

don Vincenzo Lionetti, direttore per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Arcidiocesi di Napoli; Hanieh Tarkian, studiosa di Diritto Islamico; Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, presidente del Corpo Internazionale di Soccorso O. d. V.; Piero Stefani, Gruppo Teologico del Sae Segretariato Attività Ecumeniche; Paolo Pantani, portavoce del comitato lottare per la difesa della Pace.

Modera: Gino Giammarino, giornalista ed editore

Il convegno ha ricevuto il Patrocinio Morale del CONI Campania e promosso dalla Arciconfraternita Santa Maria delle Grazie alla Catena, via Santa Lucia 102, e dal Comitato lottare per la difesa della Pace.