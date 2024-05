Diritto sportivo, avv. Lepore: importante attività divulgazione

“Peculiarità anche per inserimento processo telematico”

Roma, 15 mag. (askanews) – “Bisogna continuare nell’attività di divulgazione del diritto sportivo e della sua peculiarità perchè anche grazie all’inserimento del processo sportivo telematico consente di avere giustizia in tempi brevissimi. In questo senso questo convegno è una pietra miliare avendo affrontato molti temi anche attuali, ludopatia, calcio scommesse inserimento dello sport nella carta costituzionale”.Lo ha dichiarato l’avv. Giuseppe Lepore, vice presidente sezione vertenze economiche del tribunale federale nazionale Figc, in occasione del convegno “La giustizia sportiva: tematiche di maggiore rilevanza e attualità” promosso dalla Commissione Diritto dello Sport dell’Ordine degli Avvocati di Roma.