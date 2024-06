Disabili, Locatelli all’Onu “C’è molta attenzione per modello Italia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha partecipato a New York alla 17ma Conferenza annuale tra gli Stati firmatari della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (COSP17). Per l’occasione, l’Italia ha organizzato un pranzo al Palazzo di Vetro in cui le persone con disabilità hanno preparato una serie di piatti per il pubblico di diplomatici e giornalisti.

xo9/col3/abr/gtr

(Immagini e intervista di Stefano Vaccara)