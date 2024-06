Disabili, Locatelli all’Onu “Sforzo più grande valorizzare le persone”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “In Italia abbiamo appena approvato in via definitiva la riforma sulla disabilità, con in particolare l’introduzione del progetto di vita che cambia completamente la prospettiva della presa in carico della persona sul territorio ma va anche a toccare il percorso di valutazione dell’invalidità civile. Questo si lega al Pnrr, è una riforma da cui indietro non si torna e le risorse che sono state messe a disposizione anche dai precedenti governi sono 350 milioni di euro ogni anno”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, parlando all’Onu con i giornalisti a margine della 17ma Conferenza degli Stati Parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

x09/fsc/gsl (Video di Stefano Vaccara)