Disabilità: A Pompei la prima esperienza di ‘fattoria sociale’ in un Parco Archeologico

Pompei festeggia la ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’ con un importante riconoscimento che ne fa la prima area archeologica in Italia ad avere al suo interno una ‘Fattoria sociale’, iscritta al Refas albo delle Fattorie Sociali della Regione Campania . Un ampliamento inclusivo e concreto della Grande Pompei per/con tutti. Sede di questo luogo culturale e sociale, la cui denominazione di ‘Parvula Domus. Fattoria sociale e culturale’ racchiude il concetto di piccola e accogliente casa di una grande comunità, è l’edificio demaniale dell’ex stazione della circumvesuviana ‘Pompei Valle’, utilizzato all’interno del sito nell’area extra moenia orientale dell’antica città . Le fattorie sociali, da definizione normativa, si inseriscono in un concetto ampio di agricoltura sociale (AS) che attua iniziative educative, assistenziali e formative volte al benessere personale e all’integrazione socio-lavorativa di soggetti con fragilità, attraverso la collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore. Il Parco archeologico di Pompei sta, in tal senso, portando avanti già da alcuni anni un progetto di inclusione sociale, che sfrutta e valorizza il legame con l’area degli scavi e il suo paesaggio naturale e agricolo. Diversi giovani e ragazzi con autismo e/o disabilità cognitiva coordinati dalla Cooperativa Sociale Il Tulipano Onlus sono impegnati in attività di produzione, raccolta e trasformazione di prodotti della terra (frutta, ortaggi, olive) nelle ampie aree verdi dei siti archeologici del Parco. L’obiettivo del progetto è, oltre a quello di favorire il benessere personale, l’incontro, la socializzazione e condivisione, favoriti dal contatto con la Bellezza dei luoghi, anche di insegnare un mestiere e creare dei concreti percorsi di inserimento lavorativo nella filiera agricola .