Disabilità e diritti per una società più inclusiva, tavola rotonda promossa dai Lions Nola Host Giordano Bruno

Si terrà venerdì 16 giugno alle ore 16,30 presso il Museo storico archeologico di Nola, in via Senatore Cocozza 1, la tavola rotonda in presenza e online dal titolo “Disabilità e diritti per una società più inclusiva” organizzato dal Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”.

Il Lions Club Nola Host “Giordano Bruno” prosegue anche quest’anno il suo impegno nell’ambito del Service sulla Disabilità con un secondo momento di approfondimento che segue quello che ha riscosso notevole successo lo scorso anno.

Una tavola rotonda, quella organizzata nel Museo di Nola, che si propone di essere un importante momento di incontro/confronto e riflessione su alcune delle principali tematiche legate alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie e sull’importanza di riuscire a mettere insieme sinergie in grado di rendere la società realmente inclusiva.

Spesso, forse troppo spesso, le famiglie vengono lasciate sole a districarsi nei meandri della burocrazia per poter agire i diritti garantiti dalla legislazione e dalla normativa di cui, peraltro, a volte non sono neppure a conoscenza, facendosi interamente carico, anche economicamente, del gravoso impegno di assistere i propri cari, con le conseguenti difficoltà di conciliare, in particolare per le donne, la vita lavorativa con quella familiare e personale.

La mancanza di adeguati supporti territoriali, in particolare nel Sud del nostro Paese, aggrava la situazione, rendendo sempre meno inclusiva la nostra società.

Il programma

SALUTI

Aniello Manzi, Presidente Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”

Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli

Carlo Bonauro, Sindaco del Comune di Nola

Giacomo Franzese, Direttore Museo storico archeologico di Nola

Isabella Bonfiglio, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli

Immacolata Troianiello, Presidente Consiglio dell’0rdine degli Avvocati di Napoli

Arcangelo Urraro, Segretario Unione regionale dei Fori campani

Gennaro Annunziata, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Maura Striano, Assessore alla Scuola e all’istruzione del Comune di Napoli

Esther Flocco, Presidente nazionale AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici

Giusi Lanzaro, Presidente Il Circoscrizione Distretto 108 YA Lions Club International

Tommaso Di Napoli, II Vice Governatore Distretto 108 YA Lions Club International

Pasquale Bruscino, I Vice Governatore Distretto 108 YA Lions Club International

INTRODUCE E MODERA

Bianca Desideri, Giornalista-Giurista,Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”

INTERVENTO

Claudio De Leo, Coordinatore Service Disabilità Lions Club Nola Host “Giordano Bruno”

Francesco Urraro, Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato

Massimo Fragola, Docente di Diritto dell’Unione Europea Università della Calabria –

Presidente SSIP Seminario Permanente di Studi Internazionali

Patrizia Ordasso, Responsabile DC AP Affari Sindacali Gruppo Intesa Sanpaolo

Giuseppe Desideri, Segretario Generale UMEC-WUCT World Union of Catholic Teachers Ing. Franco Del Conte, Segretario Generale AIPROS Associazioen Italiana Professionisti della Sicurezza

Alessandro Pepino, Delegato del Rettore per la Disabilitàe DSA Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Giovanna De Leo, Responsabile Cure Primarie ASL NA3 Sud-Distretto 54 –

Responsabile GMA “Squadra supporto dei Leader”Area statistiche e ricerca formativa Distretto 108 YA Lions Club International

Paola Astuto, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità dell’0rdine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Giovanni Meo, Referente Distrettuale del Service “Un poster per la pace” e già Referente

Distrettuale “Cani Guida” Distretto108 YA Lions Club International

Maurizio di Gennaro, Presidente CdA Coop.Umanista Mazra – Coop. soc.a r.l.Onlus

CONCLUSIONI

Franco Scarpino, Governatore Distretto 108 YA Lions Club International

La tavola rotonda ha valore per l’acquisizione di n. 3 crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli e n. 3 crediti formativi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Con la partecipazione degli Istituti scolastici: l.S.l.S. “G. Albertini” Nola – L.C.L.“G. Carducci” Nola -l.S.l.S.“L. De Medici” – Ottaviano.