Disabilità, Gemma (Fdi-Ecr): Via la burocrazia dal percorso per visite e certificati

“Via la burocrazia che intralcia la strada del riconoscimento della disabilità. Dal 2025 in poi saranno le istituzioni a coordinarsi per la certificazione e non le famiglie a rincorrere gli enti affinché venga riconosciuto un handicap. E’ una riforma dirompente che fa bene soprattutto al sud Italia, in particolare alla Campania, dove la rete sociale al servizio delle persone diversamente abili è carente”. Così Chiara Gemma, eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr (membro delle commissioni Occupazione e Affari sociali, Cultura e Istruzione) a margine della seduta plenaria a Bruxelles che commenta l’approvazione di due decreti del Consiglio dei ministri del governo italiano per l’attuazione della legge-delega in materia di disabilità. Gemma ricorda che il 4 ottobre scorso è stato approvato il Risoluzione del Parlamento europeo sull’armonizzazione dei diritti delle persone autistiche: “Ora in Italia è stato fatto un altro passo in avanti, una tappa importante per l’applicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che si allinea a quanto previsto dall’Agenda Europea 2021-2030 – continua – e propone di sburocratizzare gli attuali percorsi complessi per il riconoscimento dell’invalidità civile (legge 104). Lo scopo è di eliminare i ripetuti controlli per ottenere certificati e visite mediche in tempi umani, evitando lungaggini inutili”. “La scorsa estate ci fu il caso della trasferta di un ragazzo con autismo di Casal di Principe, Alfredo, che dalla Calabria è dovuto ripartire verso l’Asl di Caserta perché il distretto sanitario locale negò lo spostamento del giorno della visita di routine – ricorda Gemma – è assurdo che gli accertamenti non tengano conto della complessità della gestione di un disabile. Con il decreto attuativo la persona viene messa al centro, saranno le istituzioni a doversi muovere per garantire il coordinamento di misure e servizi. Inoltre il provvedimento promette di superare il sistema attuale delle percentuali di invalidità su base di tabelle, a favore di un nuovo approccio costruito su misura della persona”.