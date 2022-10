Disabilità, Gemma (Impegno Civico): Un’Europa più accessibile con il centro AccessibleEU

“È passata in Plenaria, a larghissima maggioranza, la relazione della collega Katrin Langensiepen dal titolo: Centro “AccessibleEU” a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell’UE. La relazione si basa sulla comunicazione della Commissione intitolata “Unione per l’uguaglianza: strategia europea sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030″ e accoglie con favore l’iniziativa della Commissione, annunciata nella strategia, di creare il centro AccessibleEU”. Così, in una nota, l’europarlamentare di Impegno Civico, Chiara Gemma.

“La relazione – prosegue Gemma – sottolinea la necessità di migliorare le conoscenze generali, nonché le conoscenze specialistiche pratiche e teoriche, delle politiche di accessibilità all’interno delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e della società in generale, al fine di contribuire allo sviluppo di soluzioni pertinenti, sostenibili e convenienti in ciascuno Stato membro, migliorando così l’attuazione dei requisiti di accessibilità attuali e futuri”.