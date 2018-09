Disastro Italia, va male l’esperimento del Mancio

di Diego Pantani

L’Italia di Mancini, che cambia nove/undicesimi rispetto alla gara con

la Polonia, fa tre passi indietro nella partita col Portogallo che

vince per 1-0, risultato che alla fine sta anche stretto ai lusitani.

Al 27’pt il Portogallo potrebbe portarsi in vantaggio, ma il tiro di

Bernardo Silva, dopo una ribattuta di Donnarumma, viene salvato sulla

linea da Romagnoli. I lusitani spingono alla ricerca del gol ed al

31’pt ci vanno vicino con una deviazione di Cristante che va a

sbattere contro la traversa. Al 35’pt è il turno del centrocampista

William Carvalho con un suo inserimento a sfiorare la rete, ma il suo

sinistro esce non di molto dall’angolino. Ad inizio ripresa al 48’st

il gol che decide l’incontro con Bruma che serve al centro per André

Silva che, con un tiro preciso all’angolino, supera il suo ex compagno

al Milan Donnarumma. II Portogallo insiste, e mette ancora sotto

l’Italia al 53’st con un tiro di Bernardo Silva da fuori, sul quale è

bravo Donnarumma a limitare il passivo con il suo intervento. Al 74’st

il ct Santos inserisce Renato Sanches per Pizzi mentre al 74’st

Mancini rischia il tutto per tutto mettendo in campo il 4-2-4

inserendo Belotti per Cristante, ma un’altra occasione ce l’ha, a

parte un colpo di testa di Zaza al 79’st terminato alto, il Portogallo

all’84’st con un tiro di Sanches da fuori parato da Donnarumma. II

risultato rimane invariato fino alla conclusione, con la squadra di

Mancini che ha davvero fatto troppo poco per portare via un risultato

positivo dal ‘Da Luz’, ora si rischia davvero di finire terzi, venendo

così retrocessi nella serie B della Nations League.