Discendiamo dalle scimmie: sequenziato il genoma completo dei primati antropomorfi, nel team anche l’Università di bari

di Salvatore Vicedomini

La comunità scientifica mondiale ha compiuto un’impresa di altissimo livello : la mappatura completa del Dna delle grandi scimmie antropomorfe. Questo risultato costituisce un solido punto di partenza per futuri studi evolutivi sia sugli esseri umani che sui nostri parenti più prossimi , i primati antropomorfi.

Per la prima volta nella storia della ricerca evoluzionista, un team internazionale composto da circa 160 ricercatori di tutto il mondo, tra cui anche italiani dell’Università di Bari, ha condotto uno studio dettagliato sul sequenziamento completo dell’intero genoma di sei scimmie antropomorfe : scimpanzè, bonomo, gorilla, orango del Borneo, orango di Sumatra e siamango. In passato le regioni più dinamiche e ripetitive dei genomi delle grandi scimmie erano state escluse dallo studio facendo risultare la comprensione evolutiva della nostra specie incompleta. In questa importante ricerca è stata ottenuta una contiguità a livello cromosomico con una ragguardevole precisione riuscendo a sequenziare 215 cromosomi da telomero a telomero . Il sequenziamento di alta precisione di questi genomi è stato fondamentale in prospettiva di poter ricostruire la storia evolutiva di ogni coppia di basi del genoma umano.

Lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature dal titolo “Complete sequencing of ape genomes” e coordinato Dong-Ahn Yoo della University of Washington di Seattle ha avuto come protagonisti italiani Mario Ventura professore ordinario di Genetica presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” coadiuvato dai colleghi genetisti Francesca Antonacci, Francesco Montinaro e Luciana De Gennaro.

Come ci spiega Mario Ventura “la ricerca è iniziata un po’ di tempo fa con la specie Homo Sapiens poi è proseguita con i primati creando un consorzio che si basa su una vera e propria sinergia tra varie Università sfruttando capacità di studio differenti tra gruppi di ricercatori, ossia tra gli italiani esperti in genetica dei cromosomi e genetica delle popolazioni, gli statunitensi esperti negli assemblaggi di elevata qualità e così via tra altri gruppi di ricercatori con altre competenze specifiche”.

Lo studio ha inoltre ricadute sull’ambiente come ci conferma il professore che testualmente riferisce “questo aspetto è estremamente importante proprio perché i genomi che ora sono a disposizione appartengono a primati in via di estinzione e quindi è possibile studiare i loro punti specifici sul genoma e creare degli incroci mirati e ridurre tutti i geni che possono andare in omozigosi recessiva e provocare delle malattie genetiche pericolose. Individuando le specifiche variabilità le stesse, ha continuato Mario Ventura, si possono incrociare in modo mirato ed una volta introdotti nell’ambiente wild assicurare la massima variabilità che è alla base della conservazione della specie. Quindi è possibile evitare disastri genetici ed ambientali come purtroppo si è fatto fino ad ora introducendo in natura primati di cui non si conosce la loro variabilità genetica”.

Per effettuare questo studio è stato necessario utilizzare algoritmi e sequenze a lunga lettura di interi genomi per superare il problema delle ripetizioni che ostacolavano l’obiettivo di ottenere assemblaggi completi da telomero a telomero senza lacune. Questo metodo nuovo di assemblaggio migliorato ha consentito di ottenere un’unione completa di cromosomi diploidi e il risultato di avere a disposizione per la comunità scientifica genomi diploidi completi , in fase,(massima variabilità) di sei specie di scimmie. Ventura ha così aggiunto “ è stato creato un genoma ad alta risoluzione , ossia si sono utilizzate tecnologie nuove con metodi computazionali più potenti definiti ultra long per poter avere la lettura completa del genoma .Prima si leggevano piccoli tratti di solo centocinquanta basi del genoma e, dopo si cercava di unirli per avere una lettura completa; con questo metodo invece i tratti sono lunghissimi (anche milioni di basi) e quindi più facili da assemblare. Inoltre si è risolto anche il problema della ripetitività perché gli elementi ripetuti che si osservano risultano già ordinati” .

Dal punto di vista dell’interazione che queste scimmie possono avere con l’ambiente esterno il professore ha inoltre spiegato “l’ambiente condiziona le modificazioni del Dna e più precisamente avvengono mutamenti solo a livello chimico ; fondamentalmente si verifica una differenza nell’epigenetica dei vari genomi .In definitiva l’ambiente è un sostanziale influenzante epigenetico e quando avviene questo fenomeno i geni non sempre funzionano perché appunto l’epigenetica ha la capacità di regolare l’espressione dei geni”.

Infine passando ad analizzare i vantaggi che in futuro questa ricerca potrà dare per l’evoluzione dell’uomo il professore ha sottolineato “ Esistono due aspetti positivi da prendere in considerazione ; in primis la comprensione generale di come il genoma umano si sia evoluto e poi il confronto dei genomi delle grandi scimmie con quello dell’uomo andando a cercare tutte le specifiche differenze. Prima non era possibile farlo perché in entrambi i genomi vi erano significative lacune mentre ora le mappature complete sono tutte a nostra disposizione . A tal proposito si potranno avere confronti tra geni che regolano la regione del cervello o del linguaggio, come ad esempio un gene trovato sia nell’uomo che nello scimpanzè la cui funzione regola l’apprendimento del cervello, è presente in più copie nell’ Homo sapiens rispetto allo scimpanzè che ne possiede una sola e tale differenza determina la capacità di apprendere per più tempo negli esseri umani”. Tutti questi risultati acquisiti da questo importante studio , ha concluso Mario Ventura, apriranno sicuramente strade che condurranno a risolvere studi di malattie genetiche, del nostro sistema immunitario o del funzionamento celebrale.

Lo studio internazionale si è avvalso inoltre del contributo di Rachel J. O’Neill – Institute for Systems Genomics, University of Connecticut, Storrs, CT 06269, Usa; Kateryna D. Makova – Department of Biology, Penn State University, University Park, PA 16802, Usa; Adam M. Phillippy – Genome Informatics Section, Center for Genomics and Data Science Research, National Human34 Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, Usa; Evan E. Eichler – Department of Genome Sciences, University of Washington School of Medicine, Seattle, WA,32, Usa