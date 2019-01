Discover South, l’agenzia turistica napoletana in missione a Madrid e New York

Discover South, agenzia per l’incoming con sede a Napoli, è stata selezionata dalla Regione Campania per partecipare al Fitur di Madrid, il primo appuntamento fieristico mondiale dell’anno tra il 23 e il 25 gennaio e al Travel Show di New York tra il 25 e il 27 gennaio, una manifestazione tra le più importanti del Nord America, promossa dal prestigioso quotidiano americano New York Times con una stima di oltre 30.000 visitatori e 1300 giornalisti internazionali.

L’obiettivo della giovane agenzia è rappresentare per la prima volta in un’offerta turistica integrata le eccellenze della Campania, oltre a promuoverne lo straordinario patrimonio di cultura, paesaggio, arte, sapori e archeologia che attrae visitatori da tutto il mondo.

La denominazione Discover South, dall’inglese “Scopri il Sud”, è una scelta ad hoc che desidera favorire la migliore conoscenza della destinazione Campania: dal Golfo di Napoli con le isole di Capri, Ischia e Procida, alla Costiera Amalfitana, da Positano a Vietri sul Mare, senza dimenticare la Costa del Vesuvio con Pompei, Ercolano, Oplontis e Stabiae, i Campi Flegrei con Pozzuoli e Baia, oltre alle città di Caserta, Benevento e Salerno con il Cilento, con diversi obiettivi: destagionalizzare e rafforzare l’incoming, promuovere e connettere i siti Unesco, rilanciare i siti culturali minori, le produzioni tipiche e il turismo alla scoperta dell’altra Campania nelle aree interne.