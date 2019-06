Discover South lancia “Inside your Tour”, la piattaforma per il turista indipendente

Discover South, tour operator per l’incoming in Campania lancia sulla propria piattaforma on line un servizio innovativo destinato a far emergere “l’altra Campania” caratterizzata da siti e territori ricchi di cultura e arte. Uno strumento destinato a quella fetta di mercato turistico internazionale che è composta da clienti sempre più indipendenti che sempre più spesso desiderano creare tour su misura, stabilendo le varie mete nel corso del proprio soggiorno o nei rispettivi paesi d’origine, configurando in pochi click il proprio viaggio con partenza da Napoli e tappe diffuse in tutta la Campania. Si tratta di “Inside Your Tour”, start up formata da tre brillanti ragazzi del Vesuviano, un’occasione colta al volo da Discover South per promuovere oltre alle destinazioni classiche, anche quelle meno note della Campania, lasciando ai clienti la libertà di scegliere e comporre le proprie destinazioni all’interno di una giornata, acquistando un servizio di auto o minivan con autista che lo accompagni durante l’itinerario programmato on line. Un nuovo strumento che Discover South lancia facendo appello anche alle amministrazioni pubbliche, per ricevere segnalazioni di destinazioni alternative ricche di fascino, tesori nascosti spesso non raggiungibili agevolmente con i mezzi pubblici, con il duplice scopo di decongestionare alcune mete tradizionali e incrementare la conoscenza di mete esperienziali, proponendo esperienze enogastronomiche o naturalistiche, legate alla scoperta del patrimonio archeologico, culturale e religioso. Tra le destinazioni presenti sul portale con un codice sconto in omaggio, figurano tutti i siti UNESCO, i Campi Flegrei, il Museo di Pietrarsa, le ville romane di Stabia, le Basiliche Paleocristianiane di Cimitile, luoghi panoramici di Napoli come Il parco Virgiliano e il Museo Bosco di Capodimonte, oltre alla possibilità di raggiungere le perle della Costiera: Amalfi, Positano e Ravello.