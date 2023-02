DiscoverEu, a marzo il nuovo bando: pass di viaggio per 35mila giovani

A marzo apre il bando di primavera DiscoverEu, il programma di viaggio dedicato ai diciottenni europei. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. Il bando, grazie al quale 35 mila giovani riceveranno un pass di viaggio per esplorare l’Europa e il suo patrimonio culturale, è aperto ai candidati diciottenni di tutti gli Stati membri dell’Ue e dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+. Per vincere un pass, i candidati devono presentare la domanda sul Portale europeo per i giovani e coloro che passeranno il test di selezione potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni, tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2024. “Siamo lieti di mettere a disposizione, per il 2023, un totale di 70.000 pass di viaggio per i diciottenni che potranno vivere in prima persona la nostra Unione”. Lo ha detto la Commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel.