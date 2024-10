DiscoverEU, Bruxelles apre le candidature: 35.500 pass di viaggio gratis per i diciottenni

A partire dalla prossima primavera, migliaia di diciottenni avranno l’opportunità di esplorare l’Europa gratuitamente. La Commissione europea ha appena aperto le candidature per l’ultimo ciclo dell’iniziativa DiscoverEU. Sono disponibili in totale 35.500 pass di viaggio. Per qualificarsi, i giovani nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 devono prima rispondere a un quiz composto da cinque domande sull’UE, insieme a una domanda aggiuntiva sul Portale europeo per i giovani. I candidati saranno classificati in base alle loro risposte e i pass di viaggio saranno distribuiti in base a questa classifica. Il bando è aperto ai giovani dell’Unione europea e dei paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Il bando è aperto fino al 16 ottobre alle 12:00.

I candidati selezionati avranno l'opportunità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni tra il 1° marzo 2025 e il 31 maggio 2026. Possono pianificare i propri itinerari o trarre ispirazione da quelli esistenti, come il "Feel Good Route", che si concentra sulla salute fisica e mentale durante il viaggio. I partecipanti possono anche trarre ispirazione dal DiscoverEU Culture Route, un'iniziativa dell'Anno europeo della gioventù 2022 che collega varie destinazioni culturali con un focus su architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design. Possono visitare le Capitali europee della cultura, i siti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, i siti del Marchio del patrimonio europeo o le località del marchio Access City Award, ovvero città che concentrano i propri sforzi per diventare più accessibili alle persone con disabilità.