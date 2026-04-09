DiscoverEU, nuovo bando della Commissione Ue: 40mila pass di viaggio gratuiti per i giovani

Oggi la Commissione europea ha aperto le candidature per una nuova tornata di DiscoverEU, offrendo 40.000 pass di viaggio gratuiti ai giovani. La call si chiuderà il prossimo 22 aprile. I vincitori potranno viaggiare in treno per un massimo di 30 giorni – tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027 – e possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. La Commissione assegnerà i pass ai candidati in base alla graduatoria, fino a esaurimento dei biglietti disponibili. La call è aperta ai candidati dell’Unione europea e dei Paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.