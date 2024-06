DiscoverEu, viaggiare gratis in Europa: Bruxelles assegna 35mila pass ai diciottenni

Nuova opportunità di viaggiare gratuitamente in treno per i diciottenni che vogliono partire alla scoperta dell’Europa e del suo patrimonio culturale. Oltre 35mila giovani si sono aggiudicati i pass gratuiti distribuiti dalla Commissione europea nell’ambito del bando svoltosi ad aprile del programma DiscoverEU, parte del programma Erasmus+, ispirato all’Interrail. I biglietti staccati da Bruxelles potranno essere usati dal 1° luglio 2024 fino al 30 settembre 2025, spiega la Commissione in una nota, precisando che i vincitori potranno viaggiare da soli o aggiungere fino a 4 amici sul loro biglietto a patto che rispettino le condizioni di età. I neo-diciottenni italiani sono quelli che hanno dimostrato la maggior voglia di viaggiare con 36.357 candidati sulle 180mila domande inoltrate, dato record in Ue. Alla fine i giovani del nostro Paese che si sono aggiudicati il pass Ue sono stati 4.366.