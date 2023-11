Disegni+, 671 richieste di contributo: esaurite le risorse disponibili (10 milioni di euro)

Dopo la chiusura dello sportello relativo alla misura Brevetti+, a seguito del consistente numero di progetti è stata chiusa anche la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2023 relative alla misura denominata Disegni+. Lo comunica il Mimit spiegando che attraverso il portale www.disegnipiu23.it sono state trasmesse ad Unioncamere (soggetto gestore) 671 richieste di contributo che esauriscono tutta la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Bando, pari a 10 milioni di euro. Il “forte interesse” delle Pmi per il sostegno ai programmi di valorizzazione dei disegni e modelli industriali, spiega ancora il Mimit, trova conferma anche nel 2023. Le domande presentate saranno valutate, ai sensi dell’articolo 9 del Bando e secondo l’ordine cronologico; tale fase si concluderà entro i prossimi 6 mesi.